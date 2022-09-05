Лиз Трасс сменит на этом посту Бориса Джонсона.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана новым лидером правящей Консервативной партии. Она заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.

Победителя выборов объявили в Центре королевы Елизаветы II в Вестминстере.

В шестом туре голосования Трасс получила поддержку 81 326 членов Консервативной партии. За ее соперника, бывшего главу Министерства финансов Риши Сунака, проголосовали 60 399 человек.

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Лиз Трасс в правительстве Джонсона была министром иностранных дел.

В ближайшее время Джонсон должен доложить королеве о своей отставке с поста премьера и представить Трасс как свою преемницу. После официальной встречи во вторник 6 сентября с королевой Трасс формально станет премьер-министром.