По его мнению, лучше разобраться с ними, мотивировать вернуться в строй, понять проблемы, которые там есть, почему они так сделали

Заместитель командира батальона ASGARD в составе 412 полка NEMESIS Сил беспилотных систем Герман Исаев рассказал, как он относится к снижению мобилизационного возраста в Украине и самовольному оставлению частей (СОЧ).

"Я и ни за, и ни против. Мне кажется, люди в 18 лет - это нестабильная психика, не совсем сформированный эмоционально и психологически человек. Я понимаю, что из них можно лепить что угодно, но, думаю, это рано. Вот 24-25 - это более-менее. Я просто себя помню в 18, ты просто ничего не понимаешь, тебе сказали бежать - ты бежишь. Может, в советские времена в армии этим и пользовались, думать не очень можешь, сказали копать - копаешь, сказали бежать - бежишь, сказали убивать - убиваешь", - сказал он в интервью "Укринформу".

По его словам, он не может никого заставлять.

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"Это как ставить шлагбаумы, ты перешел ту зону выполнения, оттуда не можешь, если назад пошел, то тебя убили. Мы же так делать не будем? Не будем. А что нам даст, если мобилизуем людей, которые любого момента будут ждать, чтобы свалить в СОЧ? Увеличится количество СОЧников, которых и так много", - отметил военный.

По его мнению, лучше разобраться с ними, мотивировать вернуться в строй, понять проблемы, которые там есть, почему они так сделали:

"Почему у нас наказывают СОЧника, а не командира, который дал такой приказ, я не знаю, теперь в каждом деле должны разбираться органы, которые уполномочены это делать. Я понимаю, что у нас проблема большая с СОЧ и никто ею прямо так не занимается, вы же слышали официальные цифры, они страшные".

Он напомнил, что уже принято решение - это декриминализировать СОЧ, потому что многие ребята ушли, а потом поняли, но боятся вернуться и боятся, что их посадят в тюрьму.

"Во-вторых, надо вырисовать механизм, чтобы они могли выбирать. У мобилизованных есть выбор. Почему не сделать этот выбор СОЧника, чтобы выбирали себе часть? Не знаю, правильно это или нет, по моему мнению, часть людей вернулась бы, я более чем уверен в этом. Многие вернулись бы в строй, и это было бы нормальное усиление этой истории. То есть не надо, по моему мнению, воспринимать, что все СОЧники - не очень хорошие люди, разные обстоятельства есть, очень разные", - добавил Исаев.

СОЧ в Украине

Пресс-секретарь Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова заявила, что если военный самовольно покинул воинскую часть и после этого в течение трех дней вернулся обратно, то уголовное производство возбуждаться не будет. Такой человек может просто вернуться в часть, которую он оставил, а после возвращения восстанавливают все виды обеспечения, в том числе денежное.

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