Украина готовится подписать соглашение о создании Спецтрибунала для Путина и РФ, - Сибига

По словам Сибиги, этот трибунал имеет решающее значение для восстановления международного правопорядка.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что уже скоро Украина подпишет соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России против нашей страны. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Этот трибунал имеет решающее значение для восстановления международного правопорядка и обеспечения ответственности за преступление агрессии", - написал дипломат.

Сибига подчеркнул, что создание Спецтрибунала позволит привлечь к ответственности политическое и военное руководство России, включая кремлевского диктатора Владимира Путина, а также других лиц, занимающих высшие посты.

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"Планирование и ведение этой войны против Украины не может остаться безнаказанным. Правосудие для всех причастных, независимо от их положения или звания, неизбежно", - добавил глава МИД Украины.

Зеленский подпишет соглашение о создании Спецтрибунала для России

Ранее в пресс-службе Совета Европы сообщили, что уже 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе собираются подписать соглашение о создании Специального трибунала для российского диктатора Владимира Путина и РФ за преступления против Украины.

"Справедливость для Украины не будет ждать", - заявил Берсе.

Отмечается, что комитет министров уже завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала. Он будет создан в рамках Совета Европы с мандатом преследовать в судебном порядке высших руководителей РФ за преступление агрессии против Украины.

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