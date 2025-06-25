Из-за редкости и дороговизны Пуле трудно найти, и для его получения может потребоваться поездка к самому источнику сыра.

По некоторым данным, покупка фунта (453 грамма) сыра Пуле в 2016 году обошлась бы в 1700 долларов - с учетом инфляции, то есть где-то в районе 2300 долларов в сегодняшних долларах. По другим оценкам, стоимость сыра все еще впечатляет, но гораздо более разумна - 600 долларов за фунт. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что он не выглядит таким гламурным, как покрытый золотом Clawson Stilton, который продается примерно за 300 долларов за фунт.

"На самом деле, не совсем белый цвет и рассыпчатая текстура Пуле выглядят обманчиво скромно. Секрет его высокой цены кроется в процессе производства и, в частности, в его основном ингредиенте - Пуле на 60 процентов состоит из молока балканских ослиц", - сказано в статье.

Видео дня

Дело в том, что ослицы дают гораздо меньше молока, чем коровы: самка может производить максимум 2 литра молока в день. Для сравнения, средняя молочная корова производит от 30 до 45 литров. Также сам процесс доения намного сложнее. Специального оборудования для доения ослов не существует и фермеры получают молоко старомодным способом - вручную.

Отмечается, что есть также проблема с составом самого молока, которое содержит меньше твердых веществ. На практике это означает, что сыроделу нужно больше ослиного молока, чем коровьего, чтобы произвести равное количество продукта. Слободан Симич, который производит Пуле, сказал:

"Для одного килограмма сыра нам нужно около 25 литров ослиного молока. Это примерно на 1000 евро. Оно имеет очень интенсивную, насыщенную текстуру и вкус".

Согласно Atlas Obscura, сыр Пуле имеет вкусовой профиль, похожий на Manchego. Из-за редкости и дороговизны Пуле трудно найти, и для его получения может потребоваться поездка к самому источнику сыра - пышным зеленым водно-болотным угодьям Засавицы, природного заповедника на северо-западе Сербии, в 80 километрах от Белграда.

Отмечается, что ослиное молоко, которое сравнивают с человеческим грудным молоком, обладает иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Исторически его также прославляли за его способность обращать годы вспять: ходят даже слухи, что легендарная красавица Клеопатра ежедневно принимала ванны из этого молока.

Интересные новости о продуктах

Абрикосы - косточковые фрукты из ботанического семейства розовых: они богаты необходимыми питательными веществами, клетчаткой и антиоксидантами, способствующими хорошему здоровью. VeryWell Health описало, что происходит с телом, если регулярно есть абрикосы.

Вас также могут заинтересовать новости: