С 21:00 до 8:00 напитки с градусом нельзя будет купить в магазинах Порту.

25 июня 2025 года в третьем по величине городе Португалии – Порту вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя в магазинах.

Это уже третье изменение правил, вступивших в силу 1 марта 2023 года, которое также включает расширение так называемой зоны сдерживания, которая охватит практически весь центр города Порту, пишет The Portugal News.

Отмечается, что теперь продажа алкогольных напитков в этой зоне после 21:00 и до 8:00 будет разрешена только в кафе, барах, ресторанах и ночных клубах. Такие заведения, как супермаркеты, сувенирные лавки и винные погреба, больше не смогут продавать напитки с градусом.

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При том террасы в зоне сдерживания теперь будут иметь ограниченные часы работы, хотя для террас в трех зонах ночной жизни (центр ночной жизни, защищенная зона и зона сдерживания) предусмотрены более гибкие часы работы.

В свою очередь советник по экономической деятельности и инспекции города Филипа Коррейя Пинту заверила, что будут проводиться "очень строгие" проверки с "жесткими" санкциями, чтобы "укрепить чувство безопасности людей и гарантировать организацию общественных пространств".

Еще одним значительным изменением, по словам местных властей, является пересмотр системы санкций, применяемых к нарушителям правил, с введением механизма превентивного закрытия заведения.

Кроме того, нарушители правил больше не смогут получить доступ к продленным часам работы.

В то же время представители бизнеса уверены, что такие ограничительные меры не решат проблему с общественными беспорядками на улице, поскольку все желающие все равно смогут покупать алкоголь в супермаркетах до 21:00.

Другие ограничения для туристов в Португалии

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что туристы в популярном португальском пляжном городе Албуфейра могут столкнуться с огромными штрафами, если будут ходить по городу только в купальниках.

Тем временем, в Порту с 1 декабря 2024 года подняли туристический налог.

Аналогично поднять туристический сбор планировали и в португальской столице Лиссабоне, но пока эта идея застопорилась.

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