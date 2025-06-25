Иран и Израиль достигли перемирия. Или нет... Если наблюдать за мирным процессом на Ближнем Востоке через посты в соцсетях Дональда Трампа, то трудно понять, что там на самом деле с тем перемирием и последствиями ударов по иранским ядерным объектам. Настолько сложно, что сам Трамп уже начал ругаться.

Ругался он не только на израильтян и иранцев, но и на СМИ, которые распространили фрагменты отчета Агентства военной разведки Пентагона (DIA), что ядерная программа Ирана не уничтожена полностью, а только повреждена - это ставит программу на паузу "на несколько месяцев", а не ликвидирует совсем.

Это и разозлило президента США, ведь ставит под сомнение его "победу", достигнутую преимущественно силами еврейского государства. Непосредственно же израильские оценки тоже свидетельствуют, что ключевые объекты Ирана не уничтожены, а лишь значительно повреждены - это может дать паузу в несколько лет (как раз до конца каденции Трампа), что нравится американскому президенту гораздо больше, чем несколько месяцев.

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Но мы наглядно наблюдаем чисто эмоциональную попытку выдать желаемое за действительное в попытке достичь хоть какой-то "сделки", потому что "сделка" для Трампа равна "победа".

И пока ни одна из его сделок не стала успешной. Поэтому он и нервничает.

Действительно, как тут удержать эмоции. Трамп объявил перемирие, после чего стороны тут же обменялись "символическими" ударами - иранцы пустили ракету в сторону Израиля (которая была сбита), а "иранские должностные лица" в СМИ сообщили, что "предложения о перемирии не получали". В свою очередь израильтяне ударили в ответ парой ракет по окрестностям Тегерана.

Трамп заявил также, что "не уверен", что "иранцы намеренно запустили ракету по Израилю", ведь "она никуда не попала". А также сообщил СМИ, что "играет за обе стороны", поэтому не осуждает Иран за то, что тот нарушил соглашение первым.

Поскольку израильский удар был результативным (ракета долетела), то глава Белого дома направил свое возмущение именно на Тель-Авив. Тем более, что этот удар израильтяне сделали уже после прямых запретов Трампа.

"ИЗРАИЛЬ, НЕ СБРАСЫВАЙ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ТЫ ЭТО СДЕЛАЕШЬ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫМ НАРУШЕНИЕМ. ВЕРНИ СВОИХ ПИЛОТОВ ДОМОЙ", - написал он "капсом".

Затем Трамп выдал новый пост с возмущением.

"ИЗРАИЛЬ не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и вернутся домой, выполнив дружеский "взмах крылом" в сторону Ирана. Никто не пострадает, прекращение огня вступило в силу! Спасибо за ваше внимание к этому делу!" - написал американский президент.

После чего, собственно, Израиль и нанес удар по пригороду Тегерана. За любыми попытками "миротворчества" Дональда Трампа наблюдать трудно именно из-за непоследовательности и подчеркнутой эмоциональности. Сегодня он говорит о "peace deal" (с английского - мирное соглашение), завтра бомбит, а послезавтра травит уже тех, кто... тоже тебя бомбит.

Впрочем, иранцы уже устроили народные гуляния по поводу "победы" над Израилем и Трампом, поэтому "параллельная реальность" в современном мире это "фишка" не только новой американской администрации.

Возвращаясь к США, эта вся ситуация наглядно демонстрирует, почему термин "peace deal" в варианте "пис дил" или "писдил" становится неотъемлемой частью сленга соцсетей и символом эпохи.

Это соглашение, которое объявлено, хотя не выполнено, но при этом медийно обозначается как достижение. Это "честное слово" американского президента, которое всегда нарушено - часто сразу же после объявления, потому что "посредник" "забыл" согласовать все его условия и наладить объективный контроль, который ведет сам Трамп через лояльные к нему соцсети и СМИ (а все что не лояльное - это "фейки"). Вот такой "писдил" дает очень много возможностей для манипуляций.

"Писдил" - это символ современных международных реалий, когда "соглашение" живет не дольше, чем заголовок ленты новостей или скандальный пост в соцсетях - уже через несколько дней или даже часов о нем не вспомнят или как-то им манипулируют.

Но реален ли мир на Ближнем Востоке на самом деле? Есть ли, собственно, само "соглашение"? Нет, соглашения нет, как и основ для устойчивого мира. В краткосрочной перспективе перемирие действительно возможно, ведь ракеты - прихоть дорогая, и их накопление требует паузы. Но в долгосрочной - вряд ли.

Ведь ни одна из сторон не достигла стратегических целей. Израиль не уничтожил иранскую власть и КСИР, которые, безусловно, возобновят свою деятельность по ядерной программе. Иран же был ещё дальше от достижения своих целей по разрушению Израиля, однако устоял и, вероятно, станет ещё более агрессивным. Потому что Трамп говорит, что "уже все разрушено" и дальше разрушать иранскую военную машину больше не стоит.

Хотя в реальности у Ирана больше военных объектов, чем ракет у израильтян, и удержаться сейчас, в самой слабой позиции - это действительно победа аятоллы и "Стражей революции". Поэтому они и начали мощные народные гуляния.

Кстати, как так случилось, что США договорились с иранцами о перемирии, но "иранские чиновники предложение не видели"? Все просто. Потому что США вели переговоры со светской ветвью власти - с МИД и президентом Ирана. А ракеты и военные действия против Израиля проводил КСИР и подконтрольные структуры. Со "Стражами" Трамп действительно ни о чем не договаривался.

Но почему Трамп сдал назад после первого же удара по Ирану? Потому что дальше встает вопрос полноценного, а не разового, привлечения американских вооружений и войск в пользу Израиля. Ведь сам Израиль не вытянет такую динамку долго. Собственно, США уже вмешались. Но, посчитав собственные убытки, американцы решили, что это будет слишком дорого. Достаточно будет отсрочить следующее обострение "когда-нибудь на потом" и объявить "победу". То есть - "сделку".

К сожалению, эти же "стандарты" Трамп использует и для российско-украинской войны, чем активно пользуется Кремль.

Который хорошо привык нарушать все подписанное, а потом делать вид, что ничего не было. Мирное соглашение "под честное слово" и без объективного контроля это для Путина просто "подарок" от Трампа. Так же, как и переговоры без свидетелей - поэтому Кремль настаивает, чтобы все переговоры с Украиной были без посредников.

И вот, Зеленский и Трамп только что закончили двустороннюю встречу в Гааге на саммите НАТО. Украинского президента Трамп даже назвал "nice guy" ("хороший парень"), но потом добавил, что "он вообще не должен был там быть" (в Гааге, вероятно). При этом Трамп уже заявил, что все равно хочет "достичь соглашения с Россией", а Рубио добавил, что санкций и давления на Кремль не будет. Что является не очень хорошим "звонком" для нас и европейцев.

Ведь свидетельствует, что американский президент уже "забыл" о предыдущих обещаниях давления хотя бы санкциями на РФ, "забыл" все прошлые нарушения договоренностей со стороны Кремля. Трамп вновь будет требовать быстрый медийный результат - эту "писдил". Цель которой - не решить проблему или достичь настоящего мира, а лишь отсрочить последствия на то время, пока он у власти.

Такие разные ситуации по миру. Однако везде одни и те же "очертания" трамповской поверхностной и чисто медийной "писдил". Впрочем, понимание этого дает нам тоже "карты". Ведь когда вопрос Ирана "решен" (по мнению Трампа), то российско-украинскую войну "отвязывают" от этого конфликта, что ослабляет зависимость Вашингтона от Кремля.

Судя по риторике "обновленного" Трампа, "освобожденного" от "иранского бремени" - он уже значительно более "проевропейский" и "пронатовский", чем был еще пару месяцев назад.

Вот уже и номинированный президентом Трампом на пост верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич публично декларирует, что Украина способна победить Россию.

"Я думаю, Украина может победить. Каждый раз, когда их Родине угрожают, они борются с упрямством, которое нам трудно себе представить", - заявил генерал на слушаниях в Сенате.

Если Трамп рекомендует в Европу такие кадры с такими заявлениями, то в Вашингтоне действительно что-то очень заметно изменилось. Потому что это полная противоположность тому, что заявлял спецпредставитель Уиткофф. Хотя переоценивать эти заявления тоже не стоит. Ведь мечта о "быстрой сделке" с Путиным у самого Трампа никуда не делась. Просто параллельно идет процесс подготовки к "худшему сценарию" силами более "сознательных" чиновников, которых в команде Трампа становится все больше.

А сможет ли президент Зеленский вместе с нашими партнерами "разыграть" свои "козыри" в Гааге - скоро узнаем.

Да, "писдил" Трампа - это "параллельная реальность". Но мы уже знаем, как с ней можно работать. Перемирие между Ираном и Израилем, пусть и слишком медийное и вряд ли долговременное, однако будет полезным и нам.