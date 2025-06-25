iHaven: как украинка Эльвира Патерсон-Гаврилова превращает бункеры в жилье будущего

Полномасштабная война в Украине, эскалация конфликта между Израилем и Ираном, блэкауты, киберугрозы, климатические потрясения - реальность XXI века требует новых решений. Украинская бизнесвумен и футуролог Эльвира Патерсон-Гаврилова создала iHaven - проект подземных жилых комплексов, способных защитить, изолировать от внешних угроз и обеспечить автономную жизнь.

iHaven - это не просто бункеры. Это высокотехнологичные жилые системы с фильтрацией воздуха, резервным энергопитанием, водоочисткой, спутниковой связью, тренажерными залами и кинотеатрами. Проекты возводят из натуральных материалов - дерева, глины, стекла. Концепция одна: создать среду, которая функционирует даже тогда, когда традиционная инфраструктура дает сбой.

"Мы все стали свидетелями того, насколько быстро жизнь может сломаться. Пандемия. Блэкауты. Война. И не только в Украине. Посмотрим на Израиль и Иран - там также сегодня стреляют ракеты. В такие моменты начинаешь ценить не площадь, а автономность", - говорит основательница iHaven Эльвира Гаврилова Патерсон.

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Сегодня клиенты iHaven - это владельцы частных самолетов, спутников, крупного капитала. Но сама основательница убеждена: подземная недвижимость, как когда-то смарт-дома, станет новым направлением индустрии - не исключением, а трендом. И уже завтра такая архитектура сможет быть реализована в разных ценовых сегментах, не теряя своего главного смысла - защиты, тишины, автономии.

"Это не просто бункеры. Это дома, в которых можно жить сегодня. У нас один этаж над землей - обычно это гостиная, кухня и одна спальня. Все остальное - под землей: несколько спален, столовая, санузлы, система "умный дом", полный функционал жилья. И что самое главное - каждый такой дом соединен с другими, и есть общая точка сбора. Если случается что-то серьезное, люди могут переходить из дома в дом, не выходя наружу", - объясняет Эльвира.

На фоне постоянных угроз часто вспоминают Швейцарию как образец готовности к глобальным катастрофам. Эта страна - единственная в мире, которая имеет защитные сооружения, способные вместить 100% населения. Более 300 тысяч укрытий интегрированы в жилые дома, школы, больницы, паркинги. В Швейцарии бункер - это стандарт безопасности, а не роскошь.

"В Швейцарии - это просто бункеры. У нас - это дом. Настоящий. Современный. Комфортный. И главное - автономный", - подчеркивает основательница iHaven.

Недавно компания iHaven выступила генеральным партнером футбольного матча по инициативе принца Монако Альбера II. Такое сотрудничество свидетельствует не только о международном признании проекта, но и о том, что даже представители европейских монархических семей видят перспективу в технологических решениях нового поколения, ориентированных на безопасность и автономность.

Проект iHaven демонстрирует, что будущее безопасного жилья возможно. Что даже во время войны, когда миллионы украинцев потеряли дома, когда семьи спят в коридорах и подвалах, архитектура может предложить больше, чем просто бетонные хранилища.

"Я не могу остановить войну, но я могу создать дом, который ее переживет", - говорит Эльвира Гаврилова Патерсон.

Во времена, когда мир становится все менее предсказуемым, iHaven - не роскошь. Это первый ответ на глобальные угрозы. И, возможно, первый шаг к тому, чтобы безопасное будущее стало ближе для большего количества людей.