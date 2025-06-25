Стоимость одного изделия составляет 1 200 000 гривень, или 25 тысяч долларов.

Специалисты отечественного конструкторского бюро "Медоид" разрабатывают аналог российского комплекта МПК (Модуль планирования и коррекции), который превращает обычную авиабомбу в высокоточную. Об этом сообщает Defense Express.

"Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета", - приводит портал слова представителя КБ "Медоед" Олега Востриха.

Украинская бомба уже может осуществлять планирующий полет на 60 км. В перспективе этот показатель хотят увеличить до 80 км.

Технически новинка представляет собой изделие, очень похожее на российский МПК. Модуль предназначен под 500-кг бомбу. Превратить обычную бомбу в высокоточную очень легко - это не занимает много времени. К изготовлению элементов привлекли украинские предприятия.

Стоимость одного изделия составляет 1 200 000 гривен, или 25 тысяч долларов. По словам разработчиков, сегодня вопрос средств является едва ли не основным сдерживающим фактором для завершения работ.

Высокоточные бомбы для Украины

Украина уже получила современные высокоточные бомбы от западных союзников. Так, ранее были переданы американские GBU-39, также известные как Small Diameter Bomb.

Это небольшие бомбы весом примерно 130 кг. Они могут поражать цели на дальности более 100 км. Штатными носителями GBU-39 являются западные самолеты, однако инженеры адаптировали под них советские истребители, которые имеет Украина.

Также ВСУ получили французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известные как Hammer. Среди носителей AASM - советский Су-27.

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