Ранее планы на эту встречу подтверждали оба лидера.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО, который проходит сегодня в Нидерландах. Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в Гааге. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Это первые переговоры лидеров за последние 2 месяца. В прошлый раз Зеленский виделся с Трампом в Ватикане, в апреле этого года. Оба ездили туда на похороны Папы Римского Франциска.

Их встреча на саммите G7 в Канаде ранее в июне так и не состоялась из-за досрочного отъезда Трампа на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Видео дня

Обновлено в 16.45. По данным корреспондента УНИАН, встреча Зеленского и Трампа продлилась больше 40 минут. По ее итогам прессу не допустили к лидерам и никаких заявлений сделано не было.

Саммит НАТО: что нужно знать

Как писал УНИАН, ранее организаторы сократили программу саммита НАТО, чтобы угодить Трампу. В частности было решено не проводить заседание Совета Украина-НАТО, чтобы лишний раз не раздражать Трампа.

В итоговом коммюнике саммита страны альянса также заметно смягчили риторику в отношении России, что, очевидно, тоже было уступкой американскому президенту. В документе Россия описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса, но в нем нет упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, что в прошлые годы под разными формулировками включалось в такие коммюнике.

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