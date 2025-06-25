Это уже около 90% суммы, которая была инвестирована в ремонты ТЭС за весь прошлый год.

За 5 месяцев 2025 года компания ДТЭК инвестировала 3,2 млрд грн в восстановление и ремонты теплоэлектростанций для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе-мае 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал около 3,2 миллиарда гривень в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, подвергшихся серьезным разрушениям из-за массированных ракетных атак", - говорится в нем.

Отмечается, что это уже около 90% суммы, которая была инвестирована в ремонты ТЭС за весь прошлый год.

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"Наши энергетики ежедневно восстанавливают не только станции, но и ритм жизни городов и сел. Электричество - это основа всего, и мы делаем все, чтобы генерировать его даже в самые тяжелые моменты", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в ремонты ТЭС после обстрелов 3,6 млрд грн. Еще 7,5 млрд грн было направлено в поддержку украинской угледобычи.