Соответствующий законопроект сегодня поддержали в Кабинете министров.

В Украине увеличат штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью", - написал он в Telegram-канале.

Таким образом, законопроект уже поддержал Кабмин. Далее его должна проголосовать Верховная Рада Украины.

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Согласно инициативе, штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью выросли до 300 необлагаемых минимумов, то есть - до 5100 гривень.

Кроме этого, водители с инвалидностью и лица, которые перевозят людей с инвалидностью, обязаны иметь знак "Водитель с инвалидностью", а также данные о наличии инвалидности в форме QR-идентификатора.

При невыполнении этих требований, парковка на соответствующих местах также может обернуться штрафом.

Штрафы для водителей - последние новости

Ранее УНИАН сообщил о законопроекте, который предлагает внести существенные изменения в систему штрафов для водителей. Речь идет об отмене нормы относительно разрешенного превышения скорости менее чем на 20 км/ч.

Инициатива предусматривает установление градации штрафов в зависимости от уровня превышения скорости. Стоит сказать, что в Польше введение таких норм привело к уменьшению смертности на дорогах.

А еще раньше появилась информация о том, что дорожные камеры начали выписывать штрафы владельцам транспортных средств за отсутствие страховки на автомобиле. Позже в Департаменте патрульной полиции это опровергли.

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