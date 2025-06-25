Бар станет часть нового подземного комплекса The London Tunnels.

В Лондоне планируют открыть новую уникальную достопримечательность - комплекс The London Tunnels, строительство которого может быть завершено уже в 2028 году. Он будет представлять собой сеть туннелей протяженностью 1,6 км. Более того, внутри появится самый глубокий бар в мире, пишет The Sun.

Отмечается, что сеть туннелей под Лондоном строили для того, чтобы защитить людей от бомбардировок во время Второй мировой войны. Строительство было завершено в 1942 году, хотя немецкий "Блиц" был завершен в 1941 году. Поэтому туннели никогда не использовали в качестве укрытия.

В издании поделились, что всего на строительство комплекса The London Tunnels выделили 120 миллионов фунтов стерлингов (около 164 миллионов долларов). Внутри появится большое количество различных мест для посещения, но одним из самых интересных станет уникальный бар.

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Этот бар будет расположен на глубине 30 метров под улицами Лондона. В издании подчеркнули, что он предложит уникальные ночные развлечения.

Бар будет нацелен на привлечение как туристов, так и любителей истории. В строительстве примет участие одна из ведущих архитектурных фирм Великобритании - WilkonsonEyre.

Общая площадь туннелей составляет 8361 квадратный метр. Их глубина превышает глубину большинства станций метро Лондона.

Также в The London Tunnels планируют разместить мемориал Второй мировой войны, посвященный 40 000 людям, погибшим во время бомбардировок. Помимо этого будет создан иммерсивный опыт, сочетающий историю и развлечения.

Ожидается, что комплекс сможет привлекать миллионы туристов ежегодно, принося большой доход Лондону.

Главные ошибки туристов, приезжающих в Лондон

Ранее автор Business Insider Конор Кларк рассказал, какие ошибки допускают туристы при посещении Лондона. Помимо этого он дал несколько советов, чтобы новички могли сэкономить немного денег.

Кларк поделился, что чаще всего туристы платят за возможность увидеть панорамные виды, которые можно найти бесплатно. Помимо этого он обратил внимание на то, что туристы часто стоят с левой стороны эскалаторов, особенно на станциях лондонского метрополитена.

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