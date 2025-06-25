Союзники по НАТО смягчили риторику по России в итоговом коммюнике саммита в Гааге

Страны-члены НАТО также договорились увеличить расходы на оборону.

Президент США и союзники по НАТО подтвердили свою приверженность коллективной обороне в совместном коммюнике, которое опубликовано по итогам саммита в Гааге. Тем не менее в нем не содержится осуждение полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Sky News.

Отмечается, что в документе Россия описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса. Тем не менее в нем нет упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, которое сам генсек Альянса Марк Рютте называл "необратимым путем".

В издании добавили, что союзники по НАТО также договорились увеличить расходы на оборону. Как пишет The Guardian, итоговый коммюнике был намного короче, чем обычно, и состоял всего из пяти абзацев.

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"Объединенные перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные потребности обороны, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью, к 2035 году", - говорится в документе.

Союзники по НАТО, в частности, обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году, а также продолжить поддерживать Украину. Помимо этого в коммюнике указано, что члены Альянса представят годовые планы по увеличению расходов.

"Объединенные перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные потребности обороны, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью, до 2035 года, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора. Наши инвестиции обеспечат наличие у нас сил, потенциала, ресурсов, инфраструктуры, боеготовности и устойчивости, необходимых для сдерживания и обороны в соответствии с нашими тремя основными задачами: сдерживание и оборона, предотвращение и урегулирование кризисов, а также кооперативная безопасность", - сказано в одном из абзацев коммюнике.

Трамп подтвердил приверженность статье 5 НАТО

Ранее во время саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон остается приверженным статье 5 Альянса. По его словам, США останутся с союзниками по НАТО до конца.

Также Трамп признал усилия государств Североатлантического альянса по повышению расходов на оборону. Он отметил, что это "большая новость".

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