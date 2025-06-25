Он не уточнил, продолжат ли США оказание военной помощи Украине, заявив, что рассмотрит этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп назвал свое первоначальное обещание положить конец российскому вторжению в Украину "сарказмом" и признал, что "это сложнее, чем люди могут себе представить". Об этом пишет Clash Report.

Он не уточнил, продолжат ли США оказание военной помощи Украине, заявив, что рассмотрит этот вопрос.

"Относительно денег, мы увидим, как это будет. Вы знаете, Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут", - сказал Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО.

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Корреспондент Би-би-си спросила у него, готовы ли США продавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Послушайте, они действительно хотят получить эти, как они их называют, противоракетные системы, Patriot. Мы посмотрим, сможем ли мы найти несколько свободных. Знаете, их очень сложно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их Израилю. И они невероятно эффективны. И да, Украина хочет их больше всего. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - ответил он.

Как пишет BBC, присутствовавшие на пресс-конференции журналисты отмечают, что судя по тону ответа Трампа, он не исключает такой возможности.

Системы Patriot для Украины

Ранее Зеленский заявлял, что Украина получала сигнал о возможной передаче старых систем Patriot от Израиля, но ни одна из них пока не прибыла на украинскую территорию. По его словам, еще до нападения ХАМАС на Израиль была договоренность с премьер-министром Израиля Нетаньяху о передаче соответствующих систем ПВО.

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