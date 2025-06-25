Зенитно-ракетными комплексами будут поставлены Украине в ближайшее время.

Великобритания передает Украине кроме 350 ракет ПВО еще и 5 пусковых комплексов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Украина получит за счет российских активов 350 современных ракет британского производства для усиления нашей противовоздушной обороны. Ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время", - цитирует слова Умерова министерство обороны в своем Telegram-канале.

Глава ведомства подчеркнул, что это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов.

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"Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны.

Спасибо правительству Великобритании, Премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан", - отметил Умеров.

Помощь Украине от Великобритании

Как сообщал УНИАН, ранее издание Politico написало, что Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины и намерена передать новый пакет помощи, который будет содержать 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Отмечалось, что это будет оплачено за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, которые получены от процентов за конфискованные российские активы.

Кроме того, в середине июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит миллиарды на оружие от Великобритании. По его словам, 11 июня украинское правительство приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия.

Премьер-министр отметил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн фунтов стерлингов, благодаря чему Украина получит 100 тысяч беспилотников в текущем году.

И в этом месяце Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве.

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