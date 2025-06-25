Ученые были восхищены и уровнем сохранности находки, и ее характеристиками.

Во время раскопок на территории древнеримского форта Магна на севере Англии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся образцы кожаной обуви, один из которых поразил ученых. Об этом пишет Express.

Команда британских археологов нашла засыпанную траншею, которая 2000 лет назад служила оборонительным рвом вокруг форта. Римляне сделали этот ров узким, но очень глубоким, что создавало для потенциальных нападающих много неудобств. Из-за небольшой ширины рва вражеские солдаты могли не обратить внимания или неправильно оценить глубину этой ямы, и вступив в нее, теряли в ней обувь. Продолжать бой босиком было не очень удобно.

Сначала исследователи думали, что найдут в этой яме керамику, но были удивлены, обнаружив три почти целые 2000-летние сандалии. Однако больше всего археологов поразили размеры одной из них - 32 см. Это огромный размер ноги, особенно по тем временам. Тот, кто носил эти сандалии, вероятно, имел рост около 190 см.

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То обстоятельство, что обувь осталась во рву и впоследствии была засыпана, обеспечило ей прекрасную сохранность в течение двух тысяч лет. Поэтому архологи получили возможность детально изучить то, как делали обувь в те времена.

"(Это) сразу вызвало пораженное восхищение как у волонтеров, так и у персонала. Это дает нам действительно хорошее представление о том, как изготавливали римскую обувь: для формирования подошвы использовались несколько слоев кожи, которые скреплялись вместе щипцами, швами и гвоздями. Они также укрепляли внешнюю поверхность для ходьбы, что встречается на многих моделях обуви", - рассказала старший археолог проекта Рэйчел Фрейм.

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