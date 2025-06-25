Вряд ли у вас его будут отбирать силой, но в худшем случае могут не пустить с ним на борт.

Круизные путешествия становятся все популярнее год от года, и все больше новичков привлекаются к этому виду отдыха. Но планируя неделю путешествий на комфортабельном лайнере, убедитесь, что вы не взяли с собой то, что брать на борт запрещено, пишет Express.

"Вы можете этого не ожидать, но это один из предметов, который почти ни одна круизная линия по всему миру не позволяет брать на корабль. Этот предмет - удлинитель [для электроприборов]", - рассказал в своем блоге в TikTok эксперт по круизным путешествиям по имени Тим.

Эксперт отмечает, что это устройство может представлять пожарную опасность, тем более, если планируется использовать его для подключения сразу нескольких электроприборов.

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Однако обычно разрешенной альтернативой является USB-разъем или концентратор, что позволяет некоторым устройствам использовать один и тот же источник питания.

"Они очень этим довольны", - сказал Тим о круизных линиях.

Эксперт отметил, что вряд ли экипаж круизного лайнера будет силой конфисковывать ваш удлинитель, но использовать его на корабле действительно не стоит.

Круизная компания Royal Caribbean также публично подтвердила существование запрета на удлинители: причём не зависимо от того, имеет ли он защиту от перенапряжения или нет.

Другие материалы о круизном туризме

Как писал УНИАН, существует неписаное правило, запрещающее упоминать трагедию "Титаника", находясь на борту круизного лайнера. Причем это табу касается не только экипажа, но и пассажиров.

Также мы рассказывали, что популярный курорт на Карибах прекратил принимать круизные лайнеры из-за того, что тамошнее правительство фактически прекратило существовать, и страной правят бандитские группировки.

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