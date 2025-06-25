Община столицы передала двум бригадам НГУ еще 1700 дронов различных типов, - Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от громады столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БПЛА от киевлян. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"От громады столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25 Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов разных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов разных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и срочные потребности 70 млн грн, а 27-й бригаде - 95 млн грн.
"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БпЛА разных типов. Громада Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" – подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года столица направила на поддержку сил безопасности и обороны уже 6 млрд грн.
Также сообщалось, что Виталий Кличко поручил увеличить помощь защитникам еще на 2 млрд грн. По словам мэра, соответствующий проект решения Киевсовета должен быть вынесен на голосование в ближайшее время.