Община столицы передала двум бригадам НГУ еще 1700 дронов различных типов, - Виталий Кличко

С начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БпЛА разных типов.

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от громады столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БПЛА от киевлян. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"От громады столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25 Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов разных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов разных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и срочные потребности 70 млн грн, а 27-й бригаде - 95 млн грн.

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"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БпЛА разных типов. Громада Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года столица направила на поддержку сил безопасности и обороны уже 6 млрд грн.

Также сообщалось, что Виталий Кличко поручил увеличить помощь защитникам еще на 2 млрд грн. По словам мэра, соответствующий проект решения Киевсовета должен быть вынесен на голосование в ближайшее время.

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