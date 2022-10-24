Пенни Мордаунт больше не претендует на кресло премьера.

Пенни Мордаунт выбыла из гонки за лидерство в Консервативной партии и должность премьер-министра Великобритании. Риши Сунак стал единственным претендентом.

Об этом сообщает Sky News.

После отставки Лиз Трасс официально о намерении баллотироваться объявили лидер Палаты общин Пенни Мордонт и бывший министр финансов Риши Сунак. Согласно правилам партии, каждый кандидат должен был получить не менее 100 голосов в свою поддержку к полудню понедельника, чтобы остаться в гонке.

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Пенни Мордаунт не смогла заручиться поддержкой 100 сторонников и больше не претендует на кресло премьера. Это проложило путь для Риши Сунака, который стал единственным кандидатом. Журналисты отмечают, что у него теперь есть шанс забрать ключи от Даунинг-стрит уже сегодня.

Борьба за пост премьера Великобритании

5 сентября Лиз Трасс, ранее занимавшую должность министра иностранных дел Великобритании, избрали новым лидером Консервативной партии. Она заменила на этом посту Бориса Джонсона, которого называли "самым большим другом Украины" из-за того, что он оказывал поддержку Украине и призывал другие страны не идти на уступки российскому диктатору.

Уже 20 октября Трасс ушла в отставку, пробыв на посту всего 45 дней. Сообщалось, что популярность партии упала до рекордно низких значений за всю историю социсследований.

22 октября СМИ сообщали, что Джонсону удалось получить поддержку более 100 депутатов, чтобы снова принять участие в предвыборной гонке за должность премьер-министра Великобритании. Но 23 октября Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

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