Президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону орден Свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Джонсоном в Киеве.
"Сегодня в День нашей независимости, которую мы отмечаем несмотря ни на что, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает то, что Борис делал и делает для нашей страны и для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.
В частности, британскому премьеру вручен этот орден за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В свою очередь, Джонсон поблагодарил Зеленского за вручение ему этого ордена и за признание усилий Британии в поддержке Украины.
Также имя Бориса Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве.
Кроме того, Зеленский и Джонсон погасили специальный почтовый блок марки "Свободные, несокрушимые и непобедимые!" и поставили свои подписи.
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что сегодняшняя марка посвящена 31-й годовщине независимости Украины и шести месяцам защиты и обороны государственной независимости от российской агрессии.
Также на церемонии погашения марки присутствовал автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.
Напомним, что первым на Аллее смелости отметили президента Польши Анджея Дуду.