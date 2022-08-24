Также президент вручил ему орден Свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону орден Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Джонсоном в Киеве.

"Сегодня в День нашей независимости, которую мы отмечаем несмотря ни на что, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает то, что Борис делал и делает для нашей страны и для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

В частности, британскому премьеру вручен этот орден за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, Джонсон поблагодарил Зеленского за вручение ему этого ордена и за признание усилий Британии в поддержке Украины.

Также имя Бориса Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве.

Кроме того, Зеленский и Джонсон погасили специальный почтовый блок марки "Свободные, несокрушимые и непобедимые!" и поставили свои подписи.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что сегодняшняя марка посвящена 31-й годовщине независимости Украины и шести месяцам защиты и обороны государственной независимости от российской агрессии.

Также на церемонии погашения марки присутствовал автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.

Напомним, что первым на Аллее смелости отметили президента Польши Анджея Дуду.

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