Источниками покрытия увеличенных расходов премьер назвал увеличение доходов бюджета и внутренних заимствований.

Правительство приняло законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Планируется увеличить расходы на безопасность и оборону на 449 млрд гривень.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, за первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность почти 1 трлн грн, что составляет 2/3 от всего, что тратится из государственного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на армию и безопасность было выделено на 34% больше средств.

"Каждую гривню налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины. Наши Вооруженные силы все это время финансируются приоритетно и в полной мере", - сказал глава правительства.

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По словам Шмыгаля, предлагается увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.

Более 100 млрд грн планируется направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки. 6,3 млрд грн планируется направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.

"Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривень. Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", - добавил Шмыгаль.

Нехватка средств на нужды армии

В мае народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в государственном бюджете не хватает от 400 до 500 млрд гривень на военные расходы. Он отмечал, что после окончания миссии МВФ по пересмотру программы расширенного финансирования правительство выйдет с предложением к парламенту об увеличении расходов на оборону.

В начале июня министр финансов Сергей Марченко сообщил, что правительство будет обращаться в парламент по поводу пересмотра государственного бюджета по поводу увеличения военных расходов. По словам министра, среди причин нехватки средств - изменение технологий, изменение поставок оружия от наших партнеров и активизация ситуации на поле боя.

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