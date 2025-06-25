Французский генерал оценил силы оккупантов для прорыва украинской обороны

Мобильных ресурсов российских оккупантов не хватит для возможного прорыва обороны, считает эксперт.

Россияне продолжают давление на Силы обороны Украины, но несмотря на него имеют крайне низкие темпы оккупации Украины. А для большого прорыва российская армия не имеет ресурсов. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования НАТО, французский генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф.

По его словам, россияне действуют неизменной тактикой, которая заключается в попытках захватывать украинскую территорию небольшими кускам. Он оценивает эту тактику, как неэффективную.

"По тем расчетам, которые мы имели раньше, им понадобилось бы 120 лет, чтобы завоевать Украину. Вы понимаете, что я имею в виду? Вот мы видим информацию, что, например, несколько дней назад россияне захватили село. На самом деле это три линии деревьев. Да, но что с того? Для наступления в военном смысле этого термина нужен прорыв. Они должны прорвать линию фронта", - сказал он.

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Он подчеркнул, что для осуществления прорыва россияне должны накопить ресурсы - мобильные и тактические. Но эксперт этого не видит в российской армии и поэтому не прогнозирует прорыва украинской обороны.

"Чтобы прорваться, россияне должны иметь мобильные ресурсы, мобильную тактику и мобильные оперативные навыки. А они этого не продемонстрировали. Они, по сути, потеряли свою мобильность. И они не показали ничего, кроме умения воевать на истощение. Поэтому я не верю в прорыв", - сказал он.

Он добавил, что прошлым летом многие также рассуждали о возможности российского наступления и провала обороны Покровска. Но за год ситуация почти не изменилась.

"Украинский фронт не может развалиться, разве что все украинские солдаты одновременно бы его покинули. Но это не является вероятным. Итак, большое российское наступление этим летом будет таким же, как и прошлым летом. И я помню, как на телевидении прошлым летом я участвовал в дискуссии на тему "сколько времени осталось до падения Покровска?". Сейчас лето 2025 года, а Покровск еще стоит", - сказал генерал.

Больше оценок войны

Напомним, что также в интервью генерал рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин не может в полной мере постичь степень истощенности своих солдат из-за собственной ослепленности. Он добавил, что на фронте продолжается та же фаза, которая началась летом прошлого года после неудачи украинского контрнаступления. По его оценке, продолжается война на истощение.

Украинский эксперт Павел Нарожный сказал, что ВСУ держат глухую оборону, поскольку не имеет свободных людей для того, чтобы контратаковать в нужных объемах. Он отметил, что на ключевых участках фронта, в том числе под Покровском, вражеские линии особенно плотные.

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