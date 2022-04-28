Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. И мы также должны довести до конца единство, проявленное во время кризиса, заявила Трасс.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс произнесла историческую речь в четверг в Лондоне, в которой говорится о новом подходе страны к альянсам и коллективной безопасности.

Глава британского МИД обратила внимание на действия России в отношении Украины, а также попытки Китая ускользнуть от "мировой игры по правилам".

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Дамы и господа, по мнению некоторых, это была эпоха авторитаризма. Три года назад Владимир Путин сказал, что западный либерализм умер. В прошлом году президент Си утверждал, что Запад приходит в упадок.

В апреле 2022 года все выглядит совсем иначе. Последние месяцы продемонстрировали глубокую стойкость человеческого духа и свободных обществ. Столкнувшись с жутким варварством и военными преступлениями, которые, как мы надеялись, отошли в историю, свободный мир объединился вокруг Украины и ее смелой борьбы за свободу и самоопределение.

Те, кто думают, что они способны победить путем угнетения, принуждения или вторжения, ошибутся в этой новой позиции относительно глобальной безопасности, которая не только направлена на сдерживание, но и гарантирует, что агрессоры терпят поражение.

Мы не можем успокоиться – судьба Украины висит на волоске. Но давайте проясним: если Путин преуспеет, Европу будут ждать невыразимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности.

Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути. Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. И мы также должны довести до конца единство, проявленное во время кризиса. Мы должны перезагрузить, переделать наш подход.

Мое видение - это мир, в котором свободные нации напористы и на подъеме. Где свобода и демократия укрепляются через сеть партнеров в сфере экономики и безопасности. Где агрессоров сдерживают и заставляют выбрать лучший путь.

Это долгосрочная награда: новая эра мира, безопасности и процветания.

Будем честны. Архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, потерпела поражение в Украине. Структуры экономики и безопасности, сформированные после Второй мировой и холодной войн, деформировались, они скорее допускали, чем сдерживали агрессию.

Россия может блокировать любые эффективные действия в Совете Безопасности ООН. Путин рассматривает свое вето как зеленый свет варварству. Он отказался от основополагающего акта Россия-НАТО и Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он нарушил многочисленные меры по контролю над вооружением. "Большая двадцатка" не может функционировать как эффективный орган, пока Россия остается за столом переговоров.

Советский Союз регулярно использовал свое право вето в ООН, но, несмотря на все причиненное ими зло, даже они вели себя на мировой арене с большей рациональностью. Они могли придерживаться соглашений, когда видели риск для стратегической стабильности, как они это сделали с Договором о противоракетной обороне. Они снижали градус напряженности, когда их к этому призывали, как это было во время Кубинского кризиса 60 лет назад. И они следили за своей мировой репутацией.

Ни один из этих факторов не касается Путина. Мы имеем дело с отчаявшимся мошенником, не заинтересованным в международных нормах. И это в то время, когда мировая экономика никогда еще так не была открыта для России.

Во время холодной войны западные союзники способствовали процветанию друг друга, и мы ограничивали потоки торговли, инвестиций и технологий в СССР. В 1990-е эти ограничения были сняты, но это не привело к ожидаемому росту экономической открытости и демократии. Мы воспринимали прогресс как должное вместо того, чтобы применять необходимые "кнуты и пряники".

А такие лидеры, как Путин, отвергли возможность измениться, потому что боялись потерять контроль. Вместо этого они взяли деньги от нефти и газа и использовали их для консолидации власти и получения влияния за рубежом. "Wandel durch handel" - предположение, что экономическая интеграция способствует политическим изменениям, не сработало.

Теперь нам нужен новый подход, который сочетает в себе жесткую безопасность и экономическую стабильность, который создает более прочные глобальные союзы, где свободные нации являются более настойчивыми и уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась.

Британия всегда противостояла хулиганам. Мы всегда рисковали. Поэтому мы готовы быть смелыми, используя нашу силу в сфере безопасности и дипломатии, наш экономический вес, а также нашу волю и ловкость, чтобы проложить путь.

Мы уже активизировались в Украине. Война в Украине – это наша война, это война всех, потому что победа Украины – стратегический императив для всех нас. Тяжелое вооружение, танки, самолеты – глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам надо это сделать.

Благодаря нашим санкциям Россия уже столкнулась с первым дефолтом по внешнему долгу в этом столетии. Нам надо идти дальше. Путину будет неоткуда финансировать эту ужасную войну. Это означает прекращение импорта нефти и газа раз и навсегда.

В то же время мы должны оказывать поддержку украинскому народу. Это значит помогать беженцам, это значит доставлять еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, это значит поддерживать экономику на плаву. Это также означает привлечение режима Путина к ответственности за совершенные чудовищные преступления.

И когда в Украине наконец смолкнут пушки – это значит, что у Киева есть ресурсы, необходимые для поддержания безопасности, сдерживания дальнейших атак и для восстановления. Вот почему мы работаем над нашей общей с Польшей комиссией, чтобы обеспечить Украину оружием стандарта НАТО. И именно поэтому мы полны решимости работать со США, ЕС и другими союзниками над новым планом Маршалла для страны.

Украина заслуживает не что иное, как знаковых международных усилий по восстановлению своих городов, возрождения их промышленности и обеспечения свободы на долгие годы.

Мы удваиваем ставку. Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины. И это должно стать катализатором более широких изменений. Эту жесткую позицию мы должны применить к угрозам, которые будут возникать за пределами Украины.

Наш новый подход основан на трех направлениях: военная мощь, экономическая безопасность и более глубокие глобальные альянсы.

Военная мощь

Во-первых, нам надо укрепить нашу коллективную оборону. По словам президента Зеленского, "свобода должна быть лучше вооружена, чем тирания".

Накануне саммита НАТО в Мадриде нам необходимо пересмотреть свои взгляды. Мы давно утверждаем, что НАТО должно быть гибким, мобильным и интегрированным.

Восточный фланг должен быть укреплен, мы должны поддерживать ключевые государства, такие как Польша. Вот почему мы увеличиваем наше военное присутствие и углубляем наше оборонное сотрудничество.

Мы также должны извлечь уроки по Украине.

Великобритания направила оружие и обучала украинских военных задолго до начала войны. Однако мир должен делать больше, чтобы сдержать вторжение. Мы больше никогда не совершим ту же ошибку.

Некоторые утверждают, что мы не должны предоставлять тяжелое вооружение, боясь спровоцировать что-то похуже. Но я считаю, что бездействие было бы худшей провокацией. Это время мужества, а не осторожности.

И мы должны обеспечить, чтобы вместе с Украиной Западные Балканы и такие страны, как Молдова и Грузия, имели стойкость и возможности для сохранения своего суверенитета и свободы.

Политика открытых дверей НАТО неприкосновенна. Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к нам в ответ на российскую агрессию, мы должны интегрировать их как можно быстрее.

И мы отвергаем ложный выбор между более сильной традиционной защитой и современными возможностями. Нам надо защищаться от атак в космосе и в киберпространстве, а также на суше, в воздухе и на море.

Мы также отвергаем ошибочный выбор между евроатлантической безопасностью и индо-тихоокеанской безопасностью. В современном мире нам надо и то, и другое.

Нам надо глобальное НАТО. Под этим я понимаю не расширение членства на тех, кто из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО должна быть глобальная перспектива, оно должно быть готовым к противостоянию глобальным угрозам.

Нам надо предотвращать угрозы в индо-тихоокеанском регионе, сотрудничая с нашими союзниками, такими как Япония и Австралия, чтобы обезопасить Тихий океан. И мы должны обеспечить, чтобы такие демократии, как Тайвань, были в состоянии защитить себя. На все это потребуются ресурсы. Мы исправляем поколение недоинвестирования.

Вот почему премьер объявил о крупнейших инвестициях в наши вооруженные силы со времен холодной войны. В нашем комплексном обзоре мы сочли Россию наиболее острой угрозой, проявив такую же наблюдательность, как и восточные союзники по НАТО.

Сейчас активизируются и другие. Однако нам надо идти дальше. Затраты 2% на защиту должно быть "полом", а не "потолком". Нет замены жесткой военной силе, подкрепленной разведкой и дипломатией.

Экономическая безопасность

Во-вторых, нам необходимо признать растущую роль экономики в обеспечении безопасности. В Британии мы сейчас используем все наши экономические рычаги – торговлю, санкции, инвестиции и политику развития – гораздо настойчивее.

Мы понимаем, что рост за счет дешевого газа и денег, которые выкачиваются из клептократий, - это рост, построенный на песке. Это не то же самое, что реальный устойчивый рост за счет более высокой производительности и больших инноваций. Свободная торговля и свободные рынки являются мощнейшим двигателем человеческого прогресса. Мы всегда будем отстаивать экономическую свободу.

Однако экономическая торговля должна быть справедливой, а это значит играть по правилам. Слишком долго многие наивно относились к геополитической силе экономики. Агрессоры относились к ней как к инструменту внешней политики, используя покровительство, инвестиции и долги как средство контроля и принуждения. Они безжалостны в своем подходе. Наш ответ не будет отражать их пагубную тактику, однако мы будем отвечать им с нашей решимостью.

Время поумнеть. Доступ к мировой экономике должен зависеть от игры по правилам. Больше бесплатных проходов быть не может. Мы показываем это на российско-украинском конфликте – российский пропуск был аннулирован. Мы бьем по ним всеми элементами экономической политики.

Мы повысили тарифы на российские товары. Мы отрезали их от условий ВТО. Мы запретили их кораблям заходить в наши порты, мы запретили их самолетам заходить в наши аэропорты. Мы наложили санкции на большое количество лиц и организаций больше, чем любая другая страна, ударив по российским банкам, олигархам, оборонным компаниям, по резервам Центробанка и поставкам газа и нефти.

Мы прекращаем финансировать военные действия Путина. Мы также сокращаем инвестиционные связи с Россией – запрещаем все новые внешние инвестиции и прекращаем действие виз для инвесторов. В то же время мы снимаем все импортные тарифы для Украины и поддерживаем украинскую экономику кредитными гарантиями, налоговой поддержкой и инвестициями. Мы демонстрируем, что экономический доступ больше не является данью. Это должно заработать.

Страны должны играть по правилам. И это включает и Китай.

Пекин не осудил российскую агрессию или ее военные преступления. Российский экспорт в Китай вырос почти на треть в первом квартале этого года. Они пытались принудить Литву. Они комментируют, кто должен и не должен быть членом НАТО. И они быстро увеличивают вооруженные силы, способные проецировать силу вглубь регионов, представляющих европейский стратегический интерес.

Однако Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежном, мы делаем за него работу. На самом деле их подъем не является неизбежным. Они не будут продолжать рост, если не будут играть по правилам.

Китаю нужна G7. Мы представляем половину мировой экономики. И у нас есть выбор. На примере России мы продемонстрировали, что за выбор мы готовы сделать, когда нарушаются международные правила. И мы продемонстрировали, что готовы отдавать предпочтение безопасности и уважению суверенитета, а не краткосрочной экономической выгоде. Не в последнюю очередь потому, что знаем, что цена бездействия выше.

Дело в том, что большая часть мира уважает суверенитет. Только некоторые аутсайдеры и изгои этого не делают. Поэтому мы теснее сотрудничаем с союзниками и друзьями – старыми и новыми.

И тот же настойчивый подход, который может сдерживать наших соперников, может стать мощным двигателем процветания и безопасности. Вот почему мы строим новые торговые связи, в том числе работаем над соглашениями о свободной торговле с такими странами, как Индия и Индонезия.

Мы делимся своим опытом в области науки и техники, подписывая новые партнерские соглашения по всему миру. И мы предлагаем лучшее предложение в области развития, с инвестициями в страны с низким уровнем дохода, которые поступают без каких-либо враждебных условий.

Будучи жесткими и сплоченными, работая вместе и расширяя торговлю, мы можем лишить агрессоров их рычагов влияния и уменьшить стратегическую зависимость.

Мы можем помочь друг другу пережить шторм стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители. На прошлой неделе мы получили 170 миллиардов долларов из Всемирного банка, чтобы помочь странам с низким доходом справиться с этими проблемами.

И мы опережаем другие возможные направления стратегической зависимости. Будь то полезные ископаемые или редкие металлы, мы объединяем усилия, чтобы предотвратить будущие проблемы до того, как они возникнут. Так мы укрепим нашу общую экономическую безопасность.

Глубокие глобальные альянсы

Это следует в последнем пункте, который заключается в том, что наше процветание и безопасность должны основываться на сети прочных партнерских отношений. Это то, что я назвала сетью свободы.

Фундаментальный принцип заключается в том, что, несмотря на трудности, мы не должны замыкаться в себе и стремиться к автократии. Мы должны протянуть руку и принять новые партнерские отношения, которые нидерландцы и другие называют "открытой автономией".

Мы знаем, что в мире, где злонамеренные субъекты пытаются подорвать многосторонние институты, большую роль будут играть двусторонние и многосторонние группы. Партнерства, такие как НАТО, G7 и Содружество, жизненно важны.

Мы должны продолжать укреплять наш альянс НАТО связями по всему миру, такими как Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании, 5 Eyes и партнерство AUKUS в составе с США и Австралией. И мы хотим продолжать развивать наши связи с такими странами, как Япония, Индия и Индонезия.

Мы также должны опираться на сильное ядро, которое мы имеем в G7. Во время председательства Великобритании в прошлом году я была рада собрать за одним столом таких друзей, как Австралия, Корея, Индия, Южная Африка.

"Большая семерка" должна действовать как экономическое НАТО, коллективно защищая наше процветание. Если экономика партнера становится мишенью агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного.

И 141 страна со всех континентов, проголосовавшая за осуждение действий России в ООН: я слышу ваш голос. Я разделяю ваше возмущение незаконной войной России. Я разделяю вашу фундаментальную веру в суверенитет, честную игру и верховенство закона.

Давайте работать вместе. Давайте установим более глубокие связи. Давайте будем лучшими трейдерами, инвесторами и партнерами, чем агрессоры.

Британия готова делать что-то по-другому, думать по-другому и работать с вами по-другому, чтобы достичь цели.

В коллективном сотрудничестве огромная сила. И позвольте мне прояснить, это также касается альянсов, в которые Британия не входит. Мы поддерживаем Индо-Тихоокеанскую четверку. Мы поддерживаем ориентированный на внешний мир ЕС и тесно сотрудничаем с Украиной. Мы поддерживаем АСЕАN, Африканский союз и соглашение между США, Мексикой и Канадой. Мы отвергаем старые идеи иерархических систем, закрытых групп и сфер влияния.

Мы хотим, чтобы сеть партнерских отношений охватывала весь мир, отстаивая суверенитет и самоопределение и способствуя общему процветанию. Британия будет активной и гибкой частью этой сети.

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