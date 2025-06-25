Есть очевидные признаки того, что Россия накапливает значительные объемы оружия для чего-то большего, чем война в Украине.

Россия быстро наращивает военное производство, обходя международные санкции благодаря помощи Китая. В частности, за время войны Россия значительно увеличила производственные мощности Воткинского завода, который выпускает баллистические ракеты "Искандер-М", говорится в журналистском расследовании Kyiv Independent.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия не просто успевает восстанавливать запасы ракет, потраченных в нынешней войне против Украины, но и накапливает эти запасы для какой-то более масштабной войны.

"Они готовятся к длительной войне. По нашим данным, Россия накапливает арсенал ракет различных типов", - заявил Kyiv Independent неназванный высокопоставленный чиновник ГУР.

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Важно, что это расширение происходит несмотря на масштабные международные санкции, наложенные как против России в целом, так и против конкретных ее предприятий, в том числе и Воткинского завода.

Журналисты Kyiv Independent смогли отследить операционную деятельность предприятия, чтобы выяснить, как ему удалось значительно расширить производство в условиях тяжелых санкций.

"Ключевой вывод: Россия не сделала этого самостоятельно. Компании из Китая, Тайваня и Беларуси - стран, которые не присоединились к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине, - поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критически важное производственное оборудование, которое поступало через частных российских посредников", - говорится в публикации.

Издание Kyiv Independent выявило поставки Воткинскому заводу промышленного оборудования на миллионы долларов. В частности Воткинский завод заказал несколько тысяч новых станков для обработки металла - ключевого компонента производства ракет.

Импортное оборудование поступало преимущественно из материкового Китая. Восемь из десяти выявленных журналистами контрактов касались продукции, поставленной из Китайской Народной Республики.

Расширение производственных мощностей Воткинского завода было настолько значительным, что пришлось не только модернизировать старые производственные цеха, но и построить новые помещения. Также были наняты тысячи человек дополнительного персонала.

Благодаря этому всего за год Россия почти втрое увеличила производство баллистических ракет "Искандер-М": 700 единиц в 2024 году против 250 в 2023 году. Такую оценку дает Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI), с которой ГУР соглашается.

Это, конечно, привело к увеличению количества ракетных атак по Украине, но в несколько меньшей пропорции, чем выросло производство. Что опять же указывает на то, что Россия активно накапливает ракеты с какой-то стратегической целью.

Вместе с тем авторы публикации отмечают, что ни одна российская ракета не производится на каком-то одном заводе. В таком производстве задействована целая сеть предприятий, которые изготавливают различные части оружия - корпус, системы наведения, топливо, двигатели, взрывчатку и тому подобное.

"Рост количества российских запасов ракет "Искандер" и статистика атак означают, что Россия увеличила мощности не только Воткинского завода, но и других предприятий, поставляющих детали для этих ракет. Наращивание потенциала не имеет никаких признаков замедления - или ограничения одной войной", - резюмирует издание.

Война в Украине: ситуация в России

Как писал УНИАН, глава корпорации "Ростех", которая объединяет значительную часть российского ВПК, недавно пожаловался на тяжелые времена в России и на отсутствие оптимизма относительно будущего.

Также мы приводили мнение американского историка, который считает разрыв с Европой из-за войны в Украине историческим поражением России. Он отметил, что веками Россия получала от Европы технологии и доходы от торговли. Теперь этого нет.

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