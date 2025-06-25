Базовый Google Pixel 10 может остаться без важной фичи для охлаждения смартфона

Google попыталась сделать различия между базовой и Pro-версией смартфона ещё более явными.

Google попытается сделать различия между базовой версией Pixel 10 и Pixel 10 Pro ещё более явными.

Согласно новой утечке, опубликованной Android Headlines, в базовой версии Pixel 10 не будет паровой камеры охлаждения, этот элемент останется эксклюзивом для моделей Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

Такая же система была и в линейке Pixel 9, где такая система охлаждения тоже досталась только старшим моделям. Паровая камера представляет собой герметичную полую структуру с жидкостью внутри, которая испаряется при нагреве и распределяет тепло по корпусу, помогая справляться с высокими нагрузками и предотвращая перегрев.

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Помимо отсутствия системы охлаждения, Pixel 10 также не получит поддержку Wi-Fi 7. Это вызывает вопросы, особенно учитывая, что обычный Pixel 9 уже поддерживал этот стандарт.

Не исключено, что ограничения введены искусственно, чтобы усилить различие между базовой моделью и флагманами, несмотря на то, что у всех версий будет один и тот же модем.

Также в списке урезанных функций - отсутствие Ultra Res Zoom и стабилизации Ultra Stable Video. Эти функции, по данным источника, останутся только в Pixel 10 Pro. Сообщается, что базовая модель получит телеобъектив, но без программных улучшений для зума и съёмки видео.

Полноценная презентация линейки Pixel 10 ожидается осенью.

Ранее мы рассказывали, что Google украдет одну из фишек iPhone, которую пользователи Android ждали годами. Следующее поколение Google Pixel наконец-то получит аналог MagSafe.

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