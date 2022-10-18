Джеймс Хиппи заявил, что также может уйти в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и один из его заместителей Джеймс Хиппи заявили, что покинут свои посты. Такое решение может быть принято, если премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не выполнит свое предвыборное обещание потратить 3% ВВП на оборону к 2030 году.

Об этом пишет The Guardian.

Дело в том, что Джереми Хант заявил, что ни одно ведомство не застраховано от сокращения расходов. На этом фоне появилась информация, что Уоллес "будет требовать от премьер-министра выполнения взятых на себя обязательств", что вызвало новые слухи о том, что он может уйти в отставку, если обещание не будет выполнено.

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При этом издание пишет, что "текущие мировые события и обязательства союзников показывают, что оборона — это не "дискреционные" расходы, а приоритет".

Уоллес работает на основе пересмотренных планов расходов, в которых бюджеты увеличатся с 2,1% ВВП до 2,5% к 2026 году и 3% к 2030 году, что составит примерно 100 миллиардов фунтов стерлингов в год.

В свою очередь младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи заявил, что он также уйдет в отставку, если обещание Трасс не будет выполнено.

Роль Британии в военной поддержке Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России правительство Британии активно поддерживает украинцев военным и дипломатическим путями.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, посетивших Киев после 24 февраля. После чего посещал украинскую столицу еще несколько раз. Британия также вызвалась начать масштабную подготовку украинских военнослужащих.

Вместе с ЕС и США Лондон поддержал введенные против России санкции за начатую агрессию.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в стране не изменилась. В свою очередь Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Великобритания остается одной из немногих стран мира, которая соглашается, что войну с Россией закончить дипломатическим урегулированием пока невозможно, поскольку Москва не придерживается обещаний.

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