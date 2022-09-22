Трасс остро раскритиковала действия президента РФ Владимира Путина.

В Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании Генеральной Асамблеи ООН.

Она пообещала, что в этот решающей момент "мы увеличим нашу военную поддержку Украины насколько потребуется".

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"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не одержит победу", - подчеркнула Трасс.

Она сказала, что сегодня в Украине Россия использует оружие, чтобы "убивать, калечить людей", а также "орудием войны является изнасилования".

Трасс остро раскритиковала действия президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня утром мы увидели как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больще резервистов на страшную участь"- подчеркнула она.

По ее словам, Путин делает "еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием, но это не сработает". "Международный альянс силен и Украина сильна. Украинцы не просто защищают свою страну - они защищают наши ценности и безопасность всего мира", - подчеркнула Трасс, добавив, что поэтому мировое сообщество должно активно действовать.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первые телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Стороны договорились о дальнейшей поддержке Украины.

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