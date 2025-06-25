Сервис позволяет убедиться, что идентификация личности проведена.

В Пенсионном фонде Украины сообщили о создании нового сервиса для пенсионеров в личном кабинете на веб-портале электронных услуг. Он позволяет узнать, когда нужно проходить идентификацию пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, для пользователей со статусом "пенсионер" появился новый сервис - "Моя идентификация".

В этом разделе указывается:

Видео дня

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Сервис позволяет убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения выплат.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться одним из способов и войти в личный кабинет;

выбрать рубрику "Моя идентификация" в меню.

При этом отмечается, что, если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустые.

Идентификация пенсионеров

Украинские пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами и получили этот статус до 24 февраля 2022 года, должны проходить так называемую процедуру идентификации.

В мае в Украине реализовали ряд важных изменений для упрощения получения пенсий и прохождения физической идентификации. Это касается граждан, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ) и проживающих на подконтрольной Украине территории, украинцев, проживающих непосредственно на ВОТ, и тех, кто временно находится за рубежом.

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