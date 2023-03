Джон Кирби заявил, что Россия - не подходящее место для американцев, даже если это журналисты, и призвал их немедленно покинуть территорию этой страны.

Администрация президента США Джо Байдена все еще работает над обеспечением встречи с задержанным в России американским журналистом Эваном Гершковичем. Он содержится в тюрьме "Лефортово" в Москве.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN. Отмечается, что официальные лица США охарактеризовали обвинения России в шпионаже против журналиста как "смешные" и "абсолютно нелепые".

"Нам не удалось получить консульский доступ, и никто из нашего посольства не смог встретиться с ним. Конечно, мы продолжаем работать над этим, и будем работать до тех пор, пока не получим консульский доступ, чтобы выяснить, как у него дела", - заявил Кирби.

США ранее предостерегли граждан США от поездок в Россию. Кирби подчеркнул, что эти рекомендации применимы даже к журналистам, работающим в этой стране.

"Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас в России - будь-то по делам или на отдыхе, в любом виде путешествия - вам нужно уезжать сейчас. Россия - это не самое подходящее место, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там", - сказал Кирби.

Руководители новостных агентств требуют от России освободить корреспондента WSJ

Тем временем, руководители более 30 новостных организаций по всему миру в четверг подписали письмо послу России в США Анатолию Антонову с требованием освободить задержанного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет CNN.

"Гершкович - журналист, а не шпион, и его следует освободить немедленно и без каких-либо условий", - говорится в письме, подготовленном Комитетом по защите журналистов и опубликованном в пятницу.

Письмо было подписано руководителями Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist и многими другими.

"Необоснованный и несправедливый арест Гершковича является значительной эскалацией действий вашего правительства против прессы. Россия посылает сигнал о том, что журналистика в пределах ваших границ является уголовно наказуемой и что иностранные корреспонденты, стремящиеся вести репортажи из России, не пользуются преимуществами верховенства закона", - говорится в письме.

Представитель Комитета защиты журналистов сообщил CNN, что группа не получила ответа от РФ к вечеру пятницы.

Арест журналиста WSJ в России - что известно

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был арестован в России по подозрению в шпионаже. По данным российских властей, это первый случай задержания американского журналиста по обвинению Москвы в шпионаже со времен Холодной войны.

Российский суд отправил американского журналиса в СИЗО, дело рассматривалось на закрытом заседании под грифом "совершенно секретно". В ФСБ РФ обиняют Гершковича в якобы сборе сведений о предприятии российского ВПК "по заданию США".

В заявлении, сделанном в четверг, The Wall Street Journal заявила, что "решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного делу репортера".

Альмар Латур, генеральный директор Dow Jones, который издает The Wall Street Journal, осудил арест Гершковича в России в служебной записке для сотрудников, заявив, что компания работает "круглосуточно", чтобы добиться его освобождения. "Это невероятно тревожное событие", - сказал Латур в служебной записке для сотрудников, полученной CNN.

