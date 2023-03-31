Слишком многие правительства теперь считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев, отметили они.

Американская газета The Wall Street Journal призвала администрацию президента США выдворить посла России и всех российских журналистов в ответ на арест их корреспондента Эвана Гершковича в РФ.

В опубликованной статье говорится, что теперь президент РФ Владимир Путин несет ответственность за здоровье и безопасность журналиста, а администрация Джо Байдена обязана добиваться его освобождения. "ФСБ является преемницей КГБ времен холодной войны, где г-н Путин научился своим жестоким методам", - пишет издание.

The Wall Street Journal отрицает обвинения в шпионаже, отмечая, что их журналист работал в России много лет и ФСБ могла бы его давно выслать, если бы действительно считала шпионом. По их словам, таким образом Россия хочет поставить в неловкое положение США и запугать иностранную прессу.

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"Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как его подпись появилась в разоблачительной и широко читаемой стаье, документирующей упадок российской экономики. Кремль не хочет, чтобы эта правда была раскрыта. Арест также может быть ответом на обвинения, выдвинутые на прошлой неделе Минюстом США против Сергея Владимировича Черкасова. Российскому гражданину были предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с мошенничеством, а также в том, что он был агентом иностранной державы. Г-н Путин часто берет заложников, чтобы потом обменять их на россиян, совершивших преступления в США", - отмечается в статье.

Также журналисты заявили, что "наглый" арест американского журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан.

"Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что не заплатят за это никакой цены. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", - говорится в статье

Арест американского журналиста: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Федеральная служба безопасности РФ обвинили его в шпионаже - якобы тот собирал сведения о предприятии российского ВПК "по заданию США".

Российские СМИ писали, что Гершкович писал об отношении россиян к российской частной военной компании "Вагнера".

Вчера суд арестовал журналиста, его отправили в СИЗО. Дело маркировано грифом "совершенно секретно".

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