Корреспондент международной газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в российском Екатеринбурге.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ, в отношении журналиста начато уголовное производство о шпионаже.
Спецслужба утверждает, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну, "по заданию США".
Как пишет "Медуза", накануне Гершкович писал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". Вероятно, он был задержан 29 марта. Тогда он, по утверждению екатеринбуржца Ярослава Ширшиков, с которым Гершкович договаривался об интервью, перестал выходить на связь с редакцией.
28 марта журналист WSJ связался c Ширшиковым, чтобы назначить встречу на 30 марта. В ночь на четверг, 30 марта, Ширшикову позвонил коллега Гершковича из Лондона и сказал, что журналист в среду вернулся в Екатеринбург и не выходит на связь более девяти часов.
Екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" сообщило в среду, что в центре города у ресторана, где ранее встречались Ширшиков и Гершкович, силовики в гражданском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер.
Отметим, задержанный Эван Гершкович работает в Москве с 2017 года. Сперша писал для The Moscow Times, после для AFP, в течение последнего года работает в WSJ, освещая события в России, Украине и других странах.
Преследование иностранных СМИ в России
В РФ действует ряд законов о деятельности "иностранных агентов" – юрлиц и физ лиц, которые, по мнению российского правительства, получают финансирование из-за рубежа и участвует в политической деятельности России. На деятельность "иностранных агентов" государство накладывает ряд ограничений и требований.
Ряд иностранных журналистов и СМИ признаны "иноагентами", в частности, "Голос Америки", "Радио Свобода", Bellingcat, Deutsche Welle, спецкор BBC и многие другие.