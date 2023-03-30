Его подозревают в шпионаже.

Корреспондент международной газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в российском Екатеринбурге.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ, в отношении журналиста начато уголовное производство о шпионаже.

Спецслужба утверждает, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну, "по заданию США".

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Как пишет "Медуза", накануне Гершкович писал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". Вероятно, он был задержан 29 марта. Тогда он, по утверждению екатеринбуржца Ярослава Ширшиков, с которым Гершкович договаривался об интервью, перестал выходить на связь с редакцией.

28 марта журналист WSJ связался c Ширшиковым, чтобы назначить встречу на 30 марта. В ночь на четверг, 30 марта, Ширшикову позвонил коллега Гершковича из Лондона и сказал, что журналист в среду вернулся в Екатеринбург и не выходит на связь более девяти часов.

Екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" сообщило в среду, что в центре города у ресторана, где ранее встречались Ширшиков и Гершкович, силовики в гражданском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер.

Отметим, задержанный Эван Гершкович работает в Москве с 2017 года. Сперша писал для The Moscow Times, после для AFP, в течение последнего года работает в WSJ, освещая события в России, Украине и других странах.

Преследование иностранных СМИ в России

В РФ действует ряд законов о деятельности "иностранных агентов" – юрлиц и физ лиц, которые, по мнению российского правительства, получают финансирование из-за рубежа и участвует в политической деятельности России. На деятельность "иностранных агентов" государство накладывает ряд ограничений и требований.

Ряд иностранных журналистов и СМИ признаны "иноагентами", в частности, "Голос Америки", "Радио Свобода", Bellingcat, Deutsche Welle, спецкор BBC и многие другие.

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