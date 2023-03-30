Его дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Корреспондента международной газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который накануне был задержан в Екатеринбурге, арестовали и поместили в московское СИЗО. Его обвиняют в шпионаже "по заданию США".

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 30 марта Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже, он будет содержаться в СИЗО "Лефортово".

По информации источников, вину Гершкович не признает. Его дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Видео дня

"Медиазона" также сообщала, что на суд в Москве приехал адвокат Даниил Берман, у которого есть ордер на защиту журналиста, но его не допустили, якобы из-за того, что "адвокат уже заявлен".

Накануне стало известно, что в его отношении начато уголовное производство. "Коммерсант" писал, корреспондента WSJ планируют доставить из Екатеринбурга, где он был задержан, в Москву.

В Центре общественных связей ФСБ РФ информировали, что Эван Гершкович якобы "действуя по заданию американской стороны" собирал "сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". В ведомстве утверждают, что он был задержан "при попытке получения секретных сведений" в Екатеринбурге 30 марта.

Реакция WSJ на задержание журналиста

Редакция Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения своего "доверенного и преданного делу" репортера Эвана Гершковича.

"Мы солидарны с Эваном и его семьей", – пишет редакция.

Как задержание журналиста комментирует Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на заявление ФСБ и сказал, что "нечего добавить".

"Единственное, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", – сказал он в комментарии российским СМИ.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Москва ответных действий в виде проверки российских корпунктов в США, Песков добавил: "Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть. Потому что еще раз повторяю: речь идет не о подозрении, а речь идет о том, что он был задержан с поличным".

Он также заявил, что якобы "те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность" смогут продолжать работу без проблем.

Профессиональные качества и цели задержанного журналиста поставила под сомнение и спикер МИД РФ Мария Захарова. Якобы то, чем занимался в Екатеринбурге Гершкович, не имеет отношения к журналистике. Она также посетовала на то, что "это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами … для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой".

О чем писал Эван Гершкович накануне задержания

Сразу после задержания журналиста стало известно, что он готовил материал о ЧВК "Вагнера". В комментарии русской службе BBC депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, заявил, что во время встречи полторы недели назад Гершкович задавал ему вопрос о "вагнеровцах", о промышленных предприятиях Урала, бывшем мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане, который признан "иноагентом" из-за позиции относительно войны против Украины.

Местные Telegram-каналы сообщают, что Гершкович якобы собирал информацию о работе "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил), оборонных предприятиях Свердловской области.

Пиарщик Ярослав Ширшиков, сопровождавший Гершковича при поездке в регион, в комментарии Daily Storm сообщил, что статья, которую писал журналист, была об отношении к "вагнеровцам" и главарю ЧВК Евгению Пригожину в обществе. Об этом стало известно после того, как он в течение многих часов не выходил на связь с редакцией.

Что известно об Эване Гершковиче и его задержании

Гершковичу 31 год, он родился в США и закончил там Bowdoin College. Пиарщик Ярослав Ширшиков, который работал с ним, рассказал, что Гершкович сын москвича и одесситки, выехавших из СССР в 1979 году, хорошо владеет русским языком.

С января 2022 года Гершкович является сотрудником московского бюро The Wall Street Journal, аккредитован российским МИД. Живет в России уже шесть лет, ранее писал тут для Agence France-Presse, The Moscow Times, освещая события в России и Украине. К примеру, о влиянии западных санкций на экономику России.

Ранее сегодня стало известно, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж.

Вас також можуть зацікавити новини: