'Гигантская медуза' в небе: всплыли секретные документы спецслужб СССР об НЛО

В рассекреченных материалах речь идет о секретных программах СССР по изучению НЛО, массовых наблюдениях и инцидентах, которые годами оставались вне публичного внимания.

Более трех десятилетий после тайного вывоза из России обнародовали разведывательные документы, касающиеся советских программ по расследованию НЛО. По данным NewsNation, файлы в свое время без ведома КГБ вывез из страны американский журналист-расследователь Джордж Кнапп.

Речь идет о материалах, которые якобы свидетельствуют: в СССР действовали несколько секретных программ, направленных на изучение феномена неопознанных летательных объектов. Несмотря на официальную позицию Москвы, которая публично называла НЛО "американской пропагандой", спецслужбы отслеживали тысячи сообщений о странных объектах в небе, близких контактах и даже заявлениях об похищении людей.

В документах не содержится окончательных выводов о природе явления. В то же время из материалов следует, что к теме относились серьезно на самых высоких уровнях власти.

Отдельные файлы описывают массовые наблюдения. Бывший агент ФБР и ведущий программы "Свидетель НЛО" на Discovery+ Бен Хансен в эфире "Jesse Weber Live" обратил внимание на случай 1980-х годов в небольшом городе, где, по свидетельствам, объект длиной более 130 метров, "похожий на медузу", завис над людьми. По его словам, это напоминает инцидент с "огнями Феникса" 1997 года в США.

"Я думаю, что самое удивительное то, что происходили массовые случаи наблюдения... и все же мы ничего не слышим об этом на нашей стороне мира", – отметил Хансен.

Он также предположил, что всплеск сообщений о НЛО в 70-80-х годах был глобальным явлением. По его словам, подобная волна наблюдений фиксировалась и в США, а популярность научно-фантастических фильмов вроде "Близких контактов" или "Звездных войн" могла влиять на общественное восприятие таких событий.

