Запрет на въезд не распространяется на граждан, которые едут в санатории и пансионаты региона.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили пускать на территорию республики легковые автомобили из других регионов России.

Это следует из указа главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

Запрет на въезд не распространяется на граждан, которые едут в санатории и пансионаты региона.

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Муниципальным администрациям рекомендуется создать оперативные штабы для предотвращения ЧС, а также пункты питания, обогрева, медпомощи и отдыха в местах скопления людей и транспорта. На границе с Грузией рекомендовано обеспечить людям "надлежащее санитарно-гигиеническое состояние".

Россияне бегут в Грузию из-за мобилизации

Поток россиян в Грузию начался после того, как в февраля текущего года РФ начала полномасштабную войну против Украины, и усилился с объявлением мобилизации 21 сентября.

Россияне могут въехать в страну по загранпаспорту на срок до 3 месяцев, однако въезд с территории оккупированных россиянами грузинских территорий – Южной Осетии и Абхазии – запрещен.

Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, начали получать повестки на границе с Грузией. Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. На нем работает оперативная группа, в которую входит представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти.

Ожидается, что вскоре РФ запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. СМИ сообщали, что полный запрет, вероятно, введут до 30 сентября.