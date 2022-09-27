21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, получают повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, передают росСМИ.

Отмечается, что мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. На нем работает оперативная группа, в которую входит представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти.

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"У них на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам – речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент, проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка", – заявил источник.

При этом уточняется, что повестки будут вручать пока только жителям Северной Осетии.

Путин объявил мобилизацию в РФ: россияне массово бегут из страны

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что Россия собирается призвать 300 тысяч россиян. Вместе с тем СМИ разузнали, что в засекреченном пункте указа Путина речь идет о наборе миллиона человек.

Объявленная мобилизация моментально спровоцировала пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны.