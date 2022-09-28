Местные власти регулярно получают жалобы из-за роста цен.

В России после объявленной частичной мобилизации на 10-20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь.

Об этом пишут "Известия".

Комплект флисового белья сейчас продается по цене в 1,6 тысячи рублей, хотя неделей раньше он был дешевле на 20%.

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Также возрос спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости. Для военных закупают обезболивающие, антисептические и жаропонижающие препараты, а также перевязочные материалы и пластыри.

В Минобороны России заявили, что мобилизированные могут узнать перечень необходимых вещей в военкоматах, на горячей линии и на сайте "Объясняем.РФ".

В то же время депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин отметил, что регулярно получает обращения из-за роста цен после объявленной мобилизации.

"Жалобы поступают регулярно после 21 сентября. Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляция есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики", — подытожил он.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизацию российских военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отправить на войну планируют около 300 тыс. человек.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

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