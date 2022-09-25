По данным источника в московском аэропорту, запрет будет частичным.

Запрет российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны может начать действовать уже в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщает "Важные истории" со ссылкой на источники.

"В понедельник, 26 сентября, российским мужчинам, подлежащим мобилизации, запретят выезд за границу, рассказал "Важным историям" бывший офицер ФСБ. Подтвердить эту информацию в других источниках нам пока не удалось. Но по данным источника в московском аэропорту, запрет будет частичным: у пограничников появятся списки людей, которым запретят выезд", – пишет издание.

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Ранее о возможном закрытии границ для мужчин призывного возраста написали несколько российских СМИ со ссылкой на источники в администрации президента. По данным Meduza, границы закроют 28 сентября, для выезда будет нужно разрешение военкомата. По данным "Верстки", запрет могут ввести до 30 сентября, когда президент Владимир Путин должен выступить с обращением к Федеральному собранию.

Россияне массово бегут из России на фоне мобилизации

Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Накануне в России ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство.

После объявления частичной мобилизации россияне начали массово бежать из страны, скупая билеты на все доступные рейсы даже по завышенной в разы цене. Популярные направления – Казахстан, Грузия, Армения. В течение последних дней соцсети переполнены сообщениями о том, как в этих странах демонстрируют нежелание принимать россиян – им отказывают в аренде жилья, на улицах появляются граффити, обращенные к ним.

В странах Европы нет единого мнения в отношении того, стоит ли разрешать въезд россиянам, которые бегут от мобилизации.

Литва, Латвия, Эстония, Польша зявили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации. Польские чиновники, в частности, подчеркнули, что эти люди не восстают против российской власти, а "боятся индивидуальной ситуации, связанной с призывом в армию". Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд.

Ряд стран не были так категоричны в этом вопросе. Испания, Германия заявили, что готовы принимать у себя беглецов от мобилизации, а Ирландия – что рассмотрит возможность допуска бегущих от мобилизации.

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