РФ усиливает защиту завода, где производится истребитель Су-57, из-за украинских ударов

Некоторые защитные укрытия создаются непосредственно вокруг самолетов, которые уже стоят на взлетной полосе.

Россия усиливает меры по защите ключевых военно-авиационных объектов от дальнобойных украинских и возможных западных ударов. В том числе речь идет о предприятии, которое производит два самых современных типа истребителей России – Су-57 и Су-35. Как сообщает Military Watch, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В частности, на авиационном заводе в городе Комсомольский-на-Амуре и соседней авиабазе Дземги ведутся масштабные строительные работы.

Этот авиационный завод является единственным предприятием, производящим два самых современных типа истребителей России – Су-57 и Су-35, и в течение последнего десятилетия получил значительные инвестиции, что способствовало значительному расширению масштабов производства.

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По данным издания, на последних спутниковых снимках видно, что строительство нового крупного производственного цеха почти завершено, а также ведётся строительство многочисленных укреплённых авиационных укрытий, предназначенных для защиты некоторых самых современных боевых самолётов России, включая истребители Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.

"Работы по строительству укреплений на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре демонстрируют расширенную общенациональную программу повышения живучести российской авиационной инфраструктуры после серии украинских атак на авиабазы глубоко внутри российской территории", – говорится в материале.

Кроме того, как пишут эксперты, снимки свидетельствуют о быстром темпе строительства, и в настоящее время несколько защитных укрытий возводятся непосредственно вокруг самолетов, которые уже припаркованы на взлетной полосе. В частности, инженеры возводят вокруг них усиленные конструкции, сводя к минимуму перебои в полётах и быстро повышая уровень защиты. Несколько недавно построенных укрытий выглядят достаточно большими, чтобы одновременно разместить несколько самолетов, а некоторые могут вместить два или даже три истребителя.

Рядом с Комсомольским авиационным заводом авиабаза Дземги принимает оперативные истребительные подразделения, оснащенные истребителями Су-35 и Су-57, что делает это место одним из стратегически важнейших авиационных объектов в мире.

"Поэтому защита как производственных объектов, так и боевых самолетов становится все более важным приоритетом в то время, когда украинские Вооруженные силы демонстрируют растущие возможности нанесения ударов на большие расстояния", – говорится в материале.

Атаки на российские аэродромы: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники в ночь на 8 июля атаковали военный аэродром в Борисоглебске Воронежской области, где расположена ударная и учебная авиация Воздушно-космических сил РФ.

Дроны попали в территорию авиабазы, после чего там начался пожар – это подтверждают кадры, снятые местными жителями.

До полномасштабной войны "Борисоглебск" считался одним из главных аэродромов ВКС РФ. На его территории размещаются 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии, укомплектованной самолетами Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

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