Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою, - генерал США

Кейн рассказал, что способность Украины наращивать эшелонированную оборону за последние несколько лет существенно возросла.

Украинский самолет F-16 впервые сбил российский истребитель. Об этом 21 июля во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Дэниел Кейн.

Сенатор-демократ Ричард Дурбин спросил у генерала, чем грозит для Украины возможное прекращение финансирования систем противовоздушной обороны на три года. В ответ Кейн рассказал о развитии украинских оборонных возможностей.

"Я хотел бы отметить ту работу, которую выполняет украинская промышленная база, расширяя свои возможности. Это охватывает все: от их потенциала класса "земля-воздух" до класса "воздух-воздух", – отметил сенатор.

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Он подчеркнул, что "недавно мы добились первой победы в воздушном бою, когда украинский F-16 сбил российский истребитель".

"Поэтому я думаю, что их способность наращивать эшелонированную оборону за последние несколько лет существенно возросла", – добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Уничтожение российских самолетов

Ранее УНИАН сообщал, что был сбит истребитель МиГ-29 в результате удара по аэродрому в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино". В результате, помимо истребителя МиГ-29, был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Также недавно мы писали, что в результате удара СБУ по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области РФ стратегический бомбардировщик Ту-95 был буквально разломан на две части. Как показывают спутниковые снимки, у самолета буквально оторвало хвост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны уничтожили российский Ту-95 в Энгельсе. Самолеты такого типа Россия использует для ракетных ударов по Украине. По словам президента, расстояние от украинской государственной границы до уничтоженного самолета составляет около 800 километров.

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