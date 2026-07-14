Российская ФСБ обвинила Kyivstoner в подготовке атаки дронов на Подмосковье

Kyivstoner якобы переводил деньги одному из участников операции.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что предотвратила массированную атаку FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье, к организации которой якобы причастен украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Kyivstoner. Об этом пишут российские СМИ.

По версии российской спецслужбы, атаку якобы готовила Служба безопасности Украины. В ФСБ утверждают, что для этого использовали 35 FPV-дронов, которые, по их словам, были собраны в Киеве и контрабандой доставлены в Россию в партии керамической плитки через Польшу и Словакию.

Также в ФСБ заявили, что к подготовке запуска беспилотников были причастны двое граждан Молдовы, которые арендовали ангар в Подмосковье, после чего покинули территорию России.

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Кроме того, российская спецслужба утверждает, что Kyivstoner якобы был причастен к организации операции и переводил деньги одному из её участников.

В ведомстве также сообщили, что во время задержания один из подозреваемых открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был убит. Еще один фигурант, по утверждению российской спецслужбы, согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами в обмен на денежное вознаграждение.

Украинская сторона на момент публикации не комментировала заявления ФСБ. Независимого подтверждения озвученных Россией обвинений пока нет.

Сам Kyivstoner выразил удивление в Instagram в ответ на информацию российской ФСБ о его причастности к подготовке атаки дронов.

Kyivstoner: что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, Kyivstoner ещё до полномасштабного вторжения долгое время жил в России и там строил свою карьеру. Однако перед 24 февраля 2022 года он несколько месяцев находился в Киеве, а после этого эмигрировал в Америку вместе с женой и сыном. По словам Kyivstoner, у него есть американское гражданство, поэтому он уехал, якобы, на законных основаниях. Жена рэпера утверждала, что муж делает пожертвования на армию и помогает пострадавшим от войны украинцам.

В 2021 году Kyivstoner вляпался в скандал, когда через соцсеть пригласил российских коллег приехать в Украину и шепотом скандировал "Россия", чем вызвал возмущение патриотического сообщества. Васильев неоднократно обращал внимание на то, что он якобы "вне политики".

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