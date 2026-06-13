В Китае заявили, что за морем вокруг страны наблюдают черепахи-шпионы

Якобы иностранные разведки отправляют черепах и разных рыб картографировать морское дно.

В Китае заявили, что иностранные разведки используют животных-шпионов для наблюдения за водными ресурсами возле китайского побережья. В частности, черепах с датчиками.

Как пишет The Guardian, подобное сообщение появилось в китайской платформе WeChat, где Министерство государственной безопасности Китая предупредило, что в морях вокруг Китая тихо разворачивается "невидимая тайная война". Они считают, что животные помогают собирать данные для создания подводных карт. В сообщении говорится, что это представляет "серьезную угрозу национальной безопасности Китая".

Кроме черепах, как утверждается, используются крупные "шпионские рыбы". Подобных рыб с прикрепленными датчиками уже вылавливали в китайских водах.

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В сообщении говорится, что животные "в режиме реального времени собирали конфиденциальные данные о морской среде, такие как температура воды, соленость и океанские течения, и передавали их за границу через спутник". Но при этом не уточнялось, кто отправил их собирать данные.

Министерство также заявило, что возле Китая установлены буи с "комплектом метеорологических датчиков". Они позволяют отслеживать акустические сигналы китайских подводных лодок в режиме реального времени.

Министерство также упомянуло новый тип "волнового планера", работающего за счет волнового движения и солнечной энергии, который используется иностранными субъектами для передачи "военно-связанных данных о морской среде и информации о деятельности судов".

"Китай регулярно заявляет о шпионской деятельности в близлежащих водах, включая Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и Тайваньский пролив. Эти воды одни из самых важных с военной точки зрения и спорных в мире. В 2024 году он заявил, что обнаружил "маяки", скрытые на дне океана, которые могут направлять движение иностранных подводных лодок и "заранее подготовить поле боя", - пишут журналисты.

Есть данные, что правительство платит рыбакам десятки тысч долларов за обнаружение шпионских устройств.

Как Россия готовит животных-шпионов

Напомним, что использование морских животных в шпионских целях уже практиковалось в истории. В частности, есть данные, что на базе Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе российские военные готовили дельфинов к подобной деятельности. Дельфины-афалины, которых содержали в плавучих вольерах в гавани, могли противодействовать вражеским водолазам. Но после одного из сильных штормов Россия лишилась боевых дельфинов.

Добавим, что российское правительство также выделило средства на разработку технологии дистанционного управления птицами, чтобы те могли собирать данные для мониторинга среды. Ученые уже показали голубей, которых оснастили мозговыми имплантатами. Полетом таких птиц можна управлять дистанционно и закреплять на них оборудование, включая камеры.

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