Также штормом были смыты оборонительные сооружения, в том числе боновые заграждения, которые использовались для защиты Крымского моста от морских дронов.

Дрессированные дельфины, которых Россия использовала для защиты флота в Крыму, пропали после сильнейшего шторма, который обрушился на регион 26 ноября. О том, что вольеры для боевых животных исчезли из Севастопольской бухты, свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучил OSINT-аналитик H I Sutton.

Он не исключил, что конструкции затопило или смыло, в результате чего дельфины были освобождены.

"Возможно, российский флот переместил загоны перед штормом, но в настоящее время никаких доказательств этого нет", - добавил аналитик.

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Он также напомнил, что боевые дельфины были выращены в неволе, зависели от своих дрессировщиков в плане еды и вряд ли способны сами за себя постоять. Таким образом, пребывание в открытом море может стать для них смертным приговором.

Также штормом были смыты оборонительные сооружения, в том числе боновые заграждения, которые использовались для защиты Крымского моста от морских дронов, рассказал OSINT-аналитик Brady Africk.

Российские боевые дельфины

Россия начала использовать боевых дельфинов после вторжения в Украину. Их задействовали для защиты главной военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе. В июне этого года количество животных увеличили вдвое - до шести-семи. А осенью британский королевский флот обнаружил загоны с дельфинами возле военно-морской базы в Новоозерном на северо-западе Крыма.

Эти млекопитающие считаются эффективными против военных водолазов: ни один человек, каким бы натренированным он ни был, не может плавать с такой же скоростью. Также дельфины могут патрулировать побережье с устройством видеофиксации и радиомаяком.

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