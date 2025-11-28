Путинский Кремль финансировал разработку технологии, позволяющей превратить живых существ в биологические дроны и управлять их передвижением.

Российские ученые, которых поддерживает Кремль, тестируют технологию дистанционного управления птицами, чтобы те могли собирать данные для мониторинга среды. Как пишет The Sun, они уже показали голубей, которых оснастили мозговыми имплантатами.

Авторы указали, что приближенная к Кремлю фирма Neiry из Москвы, финансировавшаяся из кремлевского фонда RDIF, похвасталась, что ее операторы могут направлять полет голубей. В России этих голубей окрестили "биодронами".

Сигналы птицы получают через аппаратуру, которую вживили им непосредственно в мозг. Это обычные голуби, которым поставили нейрочипы для управления маршрутом птицы. Электроды питаются за счет солнечных панелей, которые также закреплены на теле птицы. В небольших сумках на спине птиц также разместили GPS-трекер и приемник, а на груди - видео-камеру.

Разработчики технологии утверждают, что нет необходимости обучать птиц - они и без того будут направлены в том направлении, которое получат от оператора.

"Источники в российской нейротехнологической компании Neiry утверждают, что голубями теперь можно управлять в режиме реального времени после того, как операторы загружают команды непосредственно в их мозг. Фирма гордится тем, что голуби просто "верят, что они хотят лететь" в любом направлении, которое выберет оператор", - добавили авторы.

По плану компании, голуби смогут пролетать до 500 км в день, реализуя шпионские миссии. А более крупных птиц, пишут авторы, уже вскоре смогут использовать, как оружие. Возможно, это будут вороны. Ведь представитель компании сказал, что решение можно применить на любых птицах, а не только на голубях.

"Среди них есть чайки и даже альбатросы для крупных морских миссий, но Niery не раскрыла, сколько птиц было убито в результате экспериментов с мозгом. Ведь система зависит от крайне точной хирургии, когда надо ввести электроды в мозг", - говорится в статье.

Фирма рассматривает программу как инструмент для охраны чувствительных объектов. Но эксперты по безопасности предупреждают, что биодроны могут быть легко перенаправлены на шпионские или военные миссии. В частности, использовать их во время боевых действий в Украине, ведь голуби - распространенные птицы в городах и нет систем для обнаружения таких устройств наблюдения.

Эта схема, по мнению авторов, напоминает старые советские эксперименты с боевыми животными. В частности, издание напомнило, что ранее Россия использовала дельфинов для патрулирования моря, разведки и атак на подводных диверсантов.

Как писал УНИАН, обученных боевым задачам дельфинов Россия использовала и в Черном море в начале полномасштабного вторжения. В частности, они должны были охранять военную базу в Севастополе. Однако после сильного шторма в 2023 году вольеры исчезли, были перемещены или затоплены.

