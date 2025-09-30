Пока что правоохранители не нашли ничего, что могло бы помочь в расследовании преступления.

В Германии неизвестные обстреляли пиротехникой военный транспортный самолет С-130. Борт Бундесвера в этот момент взлетал с аэродрома в Целле.

Об этом сообщает Der Spiegel. Отмечается, что инцидент произошел в минувшую пятницу около 12 часов дня в Нижней Саксонии. По данным издания, неизвестные выстрелили в направлении самолета пиротехническими средствами.

К счастью, военный транспортный самолет не был поражен. Пилоты немедленно сообщили об инциденте диспетчерской вышке.

За расследование обстоятельств происшествия взялась как полиция, так и федеральные вооруженные силы.

"В кругах федеральных вооруженных сил заявили, что обстрел военных самолетов происходит очень редко, однако постоянно имеют место случаи, когда пилотов ослепляют лазерными указками. Судя по всему, пиротехника представляла собой новогодний фейерверк, речь шла о вспышке света и последующем взрыве", – сказано в материале.

При этом журналисты подчеркнули, что поскольку инцидент произошел днем, нельзя исключать вероятность того, что это было целенаправленным действием. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту опасного вмешательства в воздушное движение. Территория вокруг авиабазы была обыскана с помощью обученной собаки. Однако пока что не нашли ничего, что могло бы помочь в расследовании преступления.

"По данным полиции, на основании имеющейся на данный момент информации, конкретной угрозы для самолета ВВС не было, поскольку запущенная ракета взлетела в небо на расстоянии более 500 метров от самолета. Тем не менее, в связи с "деликатной ситуацией" такие случаи рассматриваются серьезно и будут продолжены расследования. В настоящее время авиасообщение не ограничено", – добавили авторы.

Европа сталкивается с беспрецедентными провокациями

В ряде стран Европы за последние несколько дней были зафиксированы случаи появления беспилотников над различными объектами. К примеру, в Норвегии их заметили над военной крепостью. Также над военным объектом беспилотники зафиксировали во Франции.

После появления дронов в Дании, которые нарушали работу ряда аэропортов, страна срочно призывает сотни резервистов. Точный масштаб призыва неизвестен.

Также российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии.

