Пока неизвестно, кто за этим стоит.

Над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции было замечено несколько неизвестных беспилотников. Об этом сообщила местная газета L'Union.

Происхождение дронов неизвестно. Отмечается, что произошло это в ночь с 21 на 22 сентября. Впоследствии информацию о беспилотниках над военной базой подтвердили и в ведомственной военной делегации департамента (DMD).

"Было замечено несколько полетов дронов. Сейчас мы не можем сказать, кто их запустил, но знаем, что это не военные", – заявили там.

По информации издания, речь идет об аппаратах "значительных размеров". В то же время в DMD говорят, что речь о "небольших дронах". После пролета дронов на базе Мурмелон были приняты "меры для усиления бдительности". Расследование инцидента поручено жандармерии.

Префектура департамента Марна и жандармерия департамента Марна отказались предоставлять комментарии по этому поводу. Издание акцентирует, что использование дронов строго регулируется на гражданской территории, и еще более строго – на военной.

Дроны в Европе – другие новости

В ночь на 25 сентября дроны были замечены в Дании. Из-за беспилотников была приостановлена работа аэропорта в Ольборге – четвертом по населению городе страны. Несколько самолетов перенаправили в другие города. Также сообщалось о вероятной фиксации дронов в еще нескольких местах.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с дронами в Дании за неделю. Вечером в понедельник, 22 сентября, была парализована работа аэропорта Копенгагена. Тогда тревогу объявляли и в норвежском Осло – там дроны заметили над военной крепостью Акерсхус.

