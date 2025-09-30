Точный масштаб призыва неизвестен.

Некоторые датские солдаты были срочно призваны на службу в Дании, об этом говорится в конфиденциальной повестке, содержание которой стало известно телеканалу TV 2.

Призыв осуществляется с прямой ссылкой на ситуацию с дронами в датском воздушном пространстве. В документе говорится, что солдаты должны явиться на службу "как можно быстрее". Однако точный масштаб призыва неизвестен. По данным источников, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих.

Вне зависимости от масштаба, такие срочные призывы крайне необычны, отмечают журналисты.

"Это свидетельствует о том, что мы находимся в совершенно исключительной ситуации. Поэтому и принимаются такие исключительные меры. Не припомню, чтобы слышал о подобном ранее, — заявил советник по вопросам безопасности и бывший главный аналитик Службы военной разведки Якоб Каарсбо.

Размещение войск на территории Дании

По сведениям TV 2, призыв связан с подготовкой к возможному развертыванию войск на территории страны. По словам советника по безопасности, это вполне логично в преддверии саммита ЕС, который скоро пройдет в Копенгагене.

"В любом случае мы находимся в условиях повышенной готовности с учетом происходящих событий. А российские корабли продолжают курсировать вокруг нашей страны. Уверен, что будут задействованы все ресурсы", — сказал Якоб Каарсбо.

Точных официальных данных о числе резервистов в распоряжении датской армии нет, но в 2013 году Главная организация личного состава резерва Дании оценила их количество примерно в 3 тысячи солдат.

