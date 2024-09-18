Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США по сути был бездомным в столице Украины, выяснили журналисты.

В центре внимания новое покушение на Трампа. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США - республиканца Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "скитался" в Киеве.

Стрелок "часто и эксцентрично появлялся в центре украинской столицы и среди городского сообщества иностранных военных добровольцев", пишет Time, ссылаясь на сведения людей, которые знали американца в Киеве. По словам одного из собеседников издания, Рут был "по сути бездомным" и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей, которые разрешали ему там ночевать.

Один из его знакомых в Украине также сказал журналистам, что американец якобы добился определенного успеха в вербовке бойцов для подразделения Международного легиона - военной силы, которую украинская сторона создала в начале вторжения россиян для привлечения добровольцев со всего мира. Командир 2-го Международного легиона, полковник Руслан Мирошниченко утверждает, что не принимал помощь Рута.

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"Его действия и позиция очень часто не соответствовали официальной политике украинских Вооруженных сил в отношении вербовки в Международные легионы", - заявил офицер интервью Time.

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Во Флориде 16 сентября 58-летний Райан Рут через ограждение гольф-клуба Трампа просунул дуло винтовки. В этот момент политик находился на территории клуба. По злоумышленнику открыл огонь агент Секретной службы, потом Рута задержали.

Издание Financial Times писало, что Рут предлагал украинской стороне помочь в вербовке десятков тысяч афганских военных, которые сбежали из страны после того, как к власти пришли боевики "Талибана".

Напомним, на кандидата в президенты США несколько месяцев назад было совершено покушение в штате Пенсильвания во время митинга в его поддержку. Тогда злоумышленник выстрелил и ранил республиканца в ухо. В результате стрельбы есть жертва среди участников митинга. Стрелка ликвидировали. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет.

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