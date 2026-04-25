После срыва переговоров Иран прислал новое предложение, – Трамп

Иран предложил США новую версию мирного соглашения после того, как Вашингтон отозвал своих переговорщиков. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с прессой.
Так, журналистка спросила Трампа, что изменилось со вчерашнего дня, когда он отправил своих представителей в Пакистан, если уже сегодня он отозвал их обратно. Трамп ответил, что ничего не изменилось, но иранцы предлагали соглашение, "которое должно было быть лучше".
"И что интересно – сразу после того, как я все отменил, в течение 10 минут мы получили новый документ, который был намного лучше", – сообщил Трамп и добавил, что иранцы предложили "много, но недостаточно".
Отвечая на вопросы журналистов, президент США также сообщил, что пока не думал о том, продолжать ли режим временного прекращения огня.
"Мы не собираемся проводить 15 часов в самолетах, постоянно летая туда и обратно только для того, чтобы получить какой-то документ. Поэтому мы будем вести дела по телефону, и они могут звонить нам в любое время, когда захотят. Повторяю: у нас все козыри. У них практически не осталось армии. У них практически не осталось лидеров. Мы не знаем, кто эти лидеры. Никто не знает, кто лидеры. И, что самое важное, я думаю, они сами не знают, кто их лидеры", – добавил Трамп.
Срыв переговоров в Пакистане
Как писал УНИАН, попытка возобновить переговоры о прекращении войны в Персидском заливе провалилась еще до начала. США и Иран отозвали свои делегации из Исламабада, который должен был стать площадкой для диалога. Дональд Трамп объяснил это внутренней несогласованностью в иранском руководстве.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан без результатов после встреч с местным руководством, так и не дождавшись американской стороны. Иран отказался от новых прямых переговоров с США, подчеркнув, что не будет принимать жесткие требования Вашингтона.