После срыва переговоров Иран прислал новое предложение, – Трамп

Однако, по мнению президента США, предложенный вариант всё равно является недостаточным.

Иран предложил США новую версию мирного соглашения после того, как Вашингтон отозвал своих переговорщиков. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время общения с прессой.

Так, журналистка спросила Трампа, что изменилось со вчерашнего дня, когда он отправил своих представителей в Пакистан, если уже сегодня он отозвал их обратно. Трамп ответил, что ничего не изменилось, но иранцы предлагали соглашение, "которое должно было быть лучше".

"И что интересно – сразу после того, как я все отменил, в течение 10 минут мы получили новый документ, который был намного лучше", – сообщил Трамп и добавил, что иранцы предложили "много, но недостаточно".

Отвечая на вопросы журналистов, президент США также сообщил, что пока не думал о том, продолжать ли режим временного прекращения огня.

"Мы не собираемся проводить 15 часов в самолетах, постоянно летая туда и обратно только для того, чтобы получить какой-то документ. Поэтому мы будем вести дела по телефону, и они могут звонить нам в любое время, когда захотят. Повторяю: у нас все козыри. У них практически не осталось армии. У них практически не осталось лидеров. Мы не знаем, кто эти лидеры. Никто не знает, кто лидеры. И, что самое важное, я думаю, они сами не знают, кто их лидеры", – добавил Трамп.

Срыв переговоров в Пакистане

Как писал УНИАН, попытка возобновить переговоры о прекращении войны в Персидском заливе провалилась еще до начала. США и Иран отозвали свои делегации из Исламабада, который должен был стать площадкой для диалога. Дональд Трамп объяснил это внутренней несогласованностью в иранском руководстве.

В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан без результатов после встреч с местным руководством, так и не дождавшись американской стороны. Иран отказался от новых прямых переговоров с США, подчеркнув, что не будет принимать жесткие требования Вашингтона.

