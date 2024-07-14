На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AR.

Выявлена личность стрелка, который пытался убить экс-президента США Донадьда Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Об этом сообщает The New-York Post. По словам источников издания, молодой человек сидел на крыше производственного завода на расстоянии более чем в 119 метров от сцены.

"В этот вечер у нас было то, что мы называем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления", - сказал Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за полевой офис ФБР в Питтсбурге, которого цитирует CNN.

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Как отмечается, правоохранители пытаются установить мотивы нападения. Роджек попросил общественность предоставить любую полезную информацию.

Источник AP сообщил, что на месте стрельбы правоохранительные органы нашли винтовку типа AR. Секретная служба США заявляла, что подозреваемый девять раз выстрелил в направлении сцены.

Покушение на убийство Трампа

Как сообщал УНИАН, в эти сутки во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Когда его вели к машине, на его ухе была видна кровь.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу и подчеркнул, что "в Америке нет места такому насилию".

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", - отметил он.

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