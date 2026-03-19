Режим защиты украинцев в ЕС истечет в 2027 году, его могут не продлить, – СМИ

В ЕС считают, что пяти лет защиты более чем достаточно.

Поскольку конца российской агрессии против Украины не видно, в ЕС вернулись к обсуждению того, стоит ли продлевать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что европейские дипломаты и чиновники проведут на следующей неделе техническое заседание, чтобы рассмотреть возможность и условия продления режима временной защиты.

Как отмечает издание, в прошлом году Евросоюз принял общую рекомендацию для стран-членов о постепенной замене общеевропейского режима защиты национальными программами, предоставляющими украинцам понятный правовой статус – от возможности получить разрешение на постоянное проживание до программ содействия добровольному возвращению в Украину.

Однако до сих пор страны ЕС крайне медленно работали над созданием национальных программ, определяющих правовой статус украинцев. Эта проблема накладывается на более широкую политическую дискуссию о том, следует ли вообще продлевать режим временной защиты для украинцев и, если да, то в каком формате.

Как пишет Euractiv, один из вариантов, набирающий популярность в некоторых европейских столицах, – это сокращение программ поддержки украинцев, оставляя помощь только наиболее уязвимым категориям.

Ранее в этом месяце специальный посланник Европейской комиссии по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и что нужен новый подход, даже если война продолжится.

Согласно официальным данным ЕС, сейчас в европейских странах находятся около 4,35 миллиона украинских беженцев. Чуть больше четверти из них находятся в Германии, 22,3% – в Польше и чуть менее 10% – в Чехии.

Также стоит добавить, что действующий режим временной защиты для украинцев в ЕС действует до 4 марта 2027 года. Это последняя официальная дата продления, утвержденная Советом ЕС в 2025 году.

Как писал УНИАН, с 2027 года Чехия может ужесточить правила предоставления временной защиты для украинских беженцев, в частности ограничив ее для выходцев из относительно безопасных западных регионов Украины и мужчин трудоспособного возраста.

По словам министра внутренних дел Любомира Метнара, такие изменения обсуждаются и на уровне ЕС, поскольку отдельно страна не может их ввести. Причиной инициативы является значительная нагрузка на систему приема беженцев, ведь в Чехии уже находится более 400 тысяч украинцев и ежемесячно прибывают тысячи новых.

